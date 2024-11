Tlačítko foťáku u iPhonu 16 má nevyužitý potenciál. Toto jsou funkce, které bychom u něj rádi viděli

Tlačítko „Camera Control“ bylo u iPhonů zprvu velkou novinkou, záhy se však ukázalo, že se jedná o doplněk, který má nevyužitý potenciál. Tlačítko je hodně daleko od spodní hrany, takže se na něj musíte při focení na šířku displeje hodně natahovat. Při focení na výšku je umístěno zrovna tam, kde máte dlaň. A ani funkčně to zatím není nic převratného.



K čemu by mohlo sloužit tlačítko Camera Control u iPhonů 16? Podle fanoušků třeba k otevření nabídky oblíbených aplikací kdekoliv v iOS

Přibližování fotek na dotykové ploše je sice intuitivní, ale když se dostanete na kraj tlačítka, musíte prst zase umístit doprostřed. Přepínání mezi funkcemi někdy nefunguje „na první dobrou“, takže mnozí tlačítko používají raději jen jako zkratku k otevření fotoaparátu. K tomu však v iOS slouží i posun prstu po zamykací obrazovce doleva, popř. u Androidů vám stačí dvojitý stisk zapínací klávesy. Ve finále se tedy jedná o tlačítko s nevyužitým potenciálem. Jak jej opravdu efektivně využít, nastiňují uživatelé na Redditu, a rozhodně nemají špatné nápady...

Tlačítko jako systémový touchpad

Jak tlačítko „Camera Control“ vylepšit? V prvé řadě by bylo vhodné, aby tlačítko fungovalo i mimo fotoaparát. Třeba ke spuštění oblíbené aplikace z předpřipraveného seznamu, který byste mohli vyvolat stiskem či gestem kdekoliv v prostředí iOS. U spuštěných aplikací by mohlo dvojité stisknutí spustit přednastavené rychlé akce, třeba byste si na bok displeje mohli přidat ovladače pro poslech hudby přes Spotify. Tlačítko by mohlo sloužit i k vyvolání různých dalších akcí, a posloužit jako zkratka k otevření záložek na webu nebo k funkci Soustředění. Jeden z režimů byste opětovným stiskem rovnou aktivovali.

Aktuální možnosti tlačítka Camera Control:

Při používání jednou rukou by se dalo Camera Control využít jako touchpad pro rolování webové stránky, samozřejmě s předem nastavenou citlivostí tak, aby seděla vašim návykům. Třeba něco (hodně přeneseně) v podobě kolečka Jog-dial u starých telefonů značky Sony. Nebo podobně jako u Androidů se čtečkou otisků prstů v bočním tlačítku by mohlo Camera Control otevírat Ovládací centrum nebo alespoň stáhnout lištu s notifikacemi. Možných zapojení tlačítka v systému iOS je celá spousta, ale záleží jen na Applu, jaké bude mít s touto klávesou plány do budoucna...

A jak byste vy konkrétně vylepšili funkce tlačítka Camera Control? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.