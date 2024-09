Tlačítko fotoaparátu bude první věc, kterou Androidy okopírují od iPhonů 16. Jenom jedna značka už ho dávno má

Největší vizuální novinky u nedávno oznámených iPhonů 16? Změna uspořádání foťáků u základních iPhonů nebo přítomnost samostatné spouště fotoaparátu u všech čtyř iPhonů. A zatímco se před dvěma lety kopíroval „ostrůvek“ Dynamic Island, letos by mělo být první záležitostí, kterou od Applu okopírují výrobci telefonů s Androidem, právě tlačítko spouště. Jenže, Apple si jej celé nevymyslel, ani s ním nepřišel první. U Androidů jej dlouhodobě používá např. Sony, Apple mu jen přidal podporu dotykových gest.



Těžko uvěřit, že nejvýraznější novinkou iPhonů 16 je nové tlačítko. Bude první věcí, kterou okopírují výrobci telefonů s Androidem

Na Androidy se vrací dvoupolohová spoušť fotoaparátu, tedy alespoň v případě značek Oppo a Nubia, které potvrdily, že tuto klávesu dostanou její chystané novinky. U Nubie se tento přídavek čeká u Nubia Z70 Ultra, přičemž se bude jednat o dvoupolohové tlačítko, které na namáčknutí zaostří, a domáčknutím dojde k pořízení fotografie. Dalším telefonem, který nabídne tzv. „Quick Button“ bude Oppo Find X8. A zatím to vypadá, že se bude jednat o kapacitní klávesu po vzoru Applu, která by měla podporovat i několik základních gest.

Vrací se dávno zapomenuté tlačítko

U iPhonů 16 patří samostatná spoušť fotoaparátu k jedné z nejčastěji zmiňovaných novinek, Apple však jen oprášil starou myšlenku, kterou dovybavil o gesta. Už v dávné minulosti mívaly hloupé telefony nebo staré Androidy samostatná tlačítka pro spoušť fotoaparátu, jenže to bylo v dobách, kdy tyto foťáky za moc nestály. Výrobci od těchto tlačítek posléze upustili s tím, že se začala primárně využívat softwarová spoušť v aplikaci Fotoaparát. Fyzickou spoušť pak často nahradil stisk regulátorů hlasitosti, které však nikdy nebyly dvojúrovňové.



Připravované Quick Button od značky Oppo naznačuje, že by se mohlo skutečně jednat o kapacitní tlačítko s dotykovou plochou pro gesta

Apple však tlačítko dovybavil dotykovými gesty, které se budou mobilním fotografům rozhodně hodit. Čekáme tak, že Oppo a Nubia nebudou jediné značky, které do Androidů zase vrátí fyzickou spoušť fotoaparátu. Jenže, bude to jen v základní podobě, nebo i s podporou gest? Vsadili bychom si spíše na to druhé, jenže integrace podobných tlačítek určitě ještě nějakou dobu potrvá...

Zdroj: Ice Universe, Weibo