Tlačítkové Nokie jsou stále v kurzu. V prvním čtvrtletí se jich prodalo 11 milionů

Společnost HMD Global stojící za mobilní značkou Nokia, podle agentury Counterpoint Research v prvním čtvrtletí letošního roku prodala přes 11 milionů hloupých telefonů, tzv. Feature Phones. Zatímco v průběhu loňského roku zájem o obyčejné Nokie dramaticky opadl a poté průběžně rostl, čísla za letošní první kvartál jsou lepší, než za loňské třetí čtvrtletí. Nokia k tomu přidala ještě dva miliony smartphonů, takže v součtu prodala 13 milionů telefonů.

Pokud pomineme lukrativní předvánoční období, je to nejlepší výsledek Nokie za poslední rok. Značka posílila zejména v Africe a v Evropě, a to na úkor Indie, kde se Nokii příliš dobře nevedlo. Ve výsledku to Nokia za letošní první čtvrtletí dotáhla na pozici 11 největšího výrobce telefonů, pokud bychom brali v potaz jen hloupé telefony, znamená to třetí místo, mezi smartphony je to však nelichotivá 18. pozice. S výraznějším posunem vpřed by mohla pomoci nedávná restrukturalizace portfolia smartphonů se zcela novým značením. Jak výrazně se nové modely podepíší pod vzestup smartphonů značky Nokia, bude známo až za několik měsíců.

Nejvýkonnější nový Nokia - smartphone Nokia X20:

Via Nokiamob