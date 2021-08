Tmavý režim prodlouží výdrž telefonu na jedno nabití. Je tu jen jeden malý háček...

U tmavého systémového režimu u smartphonů se již delší dobu mluví o tom, že černá na pozadí šetří baterii (zejména u OLED displejů a jejich variací). Ta tak telefon udrží při životě déle, než kdyby byly systémové nabídky podsvíceny bílou. Až dosud však k této záležitosti chyběl přesvědčivý vědecký důkaz, který by ukázal, jak konkrétně se zvýší výdrž telefonu při tmavém systémovém režimu. Koncem července byla v této oblasti publikována vůbec první studie, která odhalila zajímavé souvislosti mezi jasem displeje, spuštěnou aplikací a světlým či tmavým režimem.

Za studií stojí Pranab Dash a Y. Charlie Hu z Purdue University v americkém státě Indiana. Do testování zařadily smartphony Pixel 2 (AMOLED), Moto Z3 (Super AMOLED), Pixel 4 (P-OLED) a Pixel 5 (OLED HDR10+). Testovacího procesu se zúčastnily aplikace Kalkulačka, Google kalendář, Google Mapy, Zprávy Google, Google Telefon a YouTube. Každá z těchto aplikací běžela 60 vteřin ve tmavém a světlém režimu, a autoři studie našli řešení, jak efektivně změřit odběr energie displeje v použitém režimu, a tuto informaci chtějí do budoucna dostat přímo do Androidu, resp. do AOSP.

Konec teorie, jaké poznatky ze studie vzešly? Pokud používáte smartphone s OLED displejem, jehož jas činí okolo 30 až 50 procent, je úspora energie při přepnutí tmavého režimu jen průměrně okolo 3 až 9 procent. Pokud však máte jas displeje na maximum, je průměrná úspora baterie ve tmavém režimu až 47 procent. A to už stojí za to si na tmavý režim přepnout.

A studie odhalila i některé zajímavosti. Kupříkladu aplikace Google Zprávy se světlém režimu s 20% jasem odebírá stejnou energii jako ve tmavém režimu s 50% jasem. U tmavého režimu tedy můžete zvedat jas do vyšších hodnot, aniž by došlo k výrazné zátěži na baterii. Studie se dále zabírá tím, že správce baterie v Androidu nebere v potaz použitý režim displeje. Tým vývojářů tak připravil nástroj Android Battery+, který tento nedostatek napravuje. Tento nástroj by se měl brzy objevit v AOSP, a snad se i brzy dostane do běžné verze Androidu.

Jak konkrétně šetří u Androidu tmavý režim baterii?

Studie samozřejmě nebere v potaz i preference uživatelů, kteří mohou na tmavý režim přepnout čistě z estetického hlediska, popř. uživatelé nechtějí, aby jim ostrá bílá na pozadí tolik svítila do očí. Tmavý režim tak skutečně má pozitivní přínos na výdrž baterie, který se však liší aplikaci od aplikace. Kompletní studii si můžete přečíst zde. Pokud máte na telefonu root, můžete si i na vašem telefonu pomocí aplikace PFOP vyzkoušet, jak šetří energii tmavý režim u vámi vybrané konkrétní aplikace.