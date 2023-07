To, co mobilním hrám a YouTuberům až dosud chybělo. Sony Mocopi je sada šesti snímačů pro sledování pohybů těla

Sony, které si ve světě smartphonů kráží svým vlastním tempem i směrem, představilo zajímavou novinku, která se bude líbit nejen tvůrcům obsahu na sociálních sítích. Sony Mocopi je systém šesti snímačů a senzorů, které převede vaše pohyby ve skutečném světě do podoby avatara. V budoucnu tyto snímače najdou využití i u dalších zařízení, např. je možná jejich synchronizace s brýlemi Oculus Quest, popř. mohou posílat pohybová data do známých herních enginů Unity, Unreal Engine, Rokoko Studio, a dalších. Připravte se na to, že mobilní hry budoucnosti budou daleko interaktivnější, než doposud.

Z přenosného pouzdra vytáhnete celkem šestici barevně odlišených snímačů. Dvojici fialových upnete páskem na zápěstí, žlutá dvojice zase patří na kotníky. Do čelenky vložíte oranžový, za pas pak připnete zelený „puk“. Každý ze snímačů váží 8 gramů, má odolnost IP65/IP68 a dobíjí se přes konektor USB-C pomocí dobíjecího pouzdra. Na jedno nabití mohou snímače posílat své pohybové informace do telefonu až 10 hodin. Pohybová data ve formátu BVH mají framerate 50 fps.



Dobíjecí pouzdro pro šestici „puků“ Mocopi využijete současně i pro jejich přenášení

V základu se počítá s propojením snímačů s mobilní aplikací Mocopi, ve které si můžete nahrát pohyb svého avatara, který je úplně stejný, jako ten, který předvádíte ve skutečném světě. Vaše postavička může následně dostat i volitelné pozadí nebo doplňkovou zvukovou stopu. Sony zatím neoznámilo globální plány na dostupnost sady Mocopi. Víme jen to, že se startuje v USA, odkud se doplněk rozšíří do dalších zemí po celém světě.

Představení snímačů Sony Mocopi:

Sada šesti snímačů stojí 449 dolarů, což dělá i s daní necelých 12 tisíc korun. Snímače jsou kompatibilní s nejnovějšími i staršími modely řad Xperia 1 a Xperia 5, dále pak s iPhonem SE 3. generace a s řadami iPhone 12, iPhone 13 a iPhone 14.