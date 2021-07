To není UFO, ale čočka foťáku. Honor Magic 3 se brzy dočká globální premiéry

Honor oznámil termín příští tiskové konference. Globální premiéra novinek proběhne 12. srpna 2021 a bude ji možné sledovat online. Představena bude řada smartphonů Honor Magic 3 a součástí pozvánky je i zmínka o 5G.

Vzhledem k tomu, že podle spekulací by telefony měly nabídnout procesor Snapdragon 888+ od Qualcommu, naznačuje to, že se firma oddělením od Huawei skutečně definitivně vymanila z amerických sankcí. Bývalá matka totiž 5G s čipy Snapdragon používat nemůže.

Stejně jako nedávno představený Honor 50 i řada Magic bude od prvního dne podporovat služby Googlu, což firmě otevírá cestu do Evropy. To je vzhledem k exotické designové řadě, která byla dříve určena pro Čínu, poměrně překvapivé. Design bude netradiční i letos, a to zejména u fotoaparátu, kterým firma láká i na pozvánce. Půjde o výrazný kruhový modul s hlavní čočkou uprostřed a zbylými čočkami po obvodu.

Telefon má kromě zmíněného procesoru nabídnout také 6,76“ AMOLED displej od firmy BOE s QHD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. K dispozici má být také 4500mAh baterie s 66W drátovým a 50W bezdrátovým dobíjením. Pro data poslouží 128 až 512 GB vnitřní paměti a chybět nebude až 12 GB RAM. Více se o telefonech dozvíme již za několik týdnů.

Zdroj: @hereYashRaj (Twitter)