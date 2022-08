To nikdo nečekal. Finální Android 13 je venku několik týdnů dřív proti plánu, zatím jen pro Pixely

Pokud využíváte novější smarphony Pixel od Googlu, můžete jásat. Google včera večer, dost nečekaně, zveřejnil finální verzi Androidu 13. Uvedení nové verze systému sice bylo dost kostrbaté, protože Google k nové verzi systému připravil samostatný článek na svém blogu, který záhy stáhl. Nebylo tedy jasné, zda do éteru neunikl jen článek, který měl vyjít až o pár týdnů později. Záhy však na Pixelech přistály první aktualizace, a bylo jasno! Google si letos s novým Androidem dost (nečekaně) pospíšil.

Už v červenci přitom měl Google víceméně hotovo, vydal poslední betaverzi a všeobecně se čekalo na tradiční zářijové či říjnové uvedení. Místo toho Google ze dne na den uveřejnil aktualizaci pro své Pixely (Pixel 4 a novější), přičemž další výrobci se k němu přidají „později v letošním roce“. Google explicitně zmiňuje firmy Samsung, Asus, HMD Global, iQOO, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, Vivo, Xiaomi a další.

Mnoho menších inovací

U čistého Androdu došlo k evoluci designového jazyka Material You. Poznáte to např. tak, že bude možné schématy upravit vzhled ikon aplikací třetích stran nebo podle hudebního přehrávače, který mění své pozadí podle alba, ze kterého přehrávaná skladba pochází. Aplikací můžete pevně nastavit jazyk, který mají používat, a to nezávisle na jazyku telefonu.

Další novinky se týkají bezpečnosti. Při sdílení jednoho souboru už aplikace nebudou mít přístup ke všem dalším souborům. Clipboard telefon jednou za čas pročistí, pokud jste kopírovali soukromá data jako je e-mail, telefon nebo heslo. Aplikace se také budou muset zeptat, zda vám mohou posílat notifikace. Dříve si toto právo přivlastňovaly automaticky. Na tabletech se objeví Hlavní panel alias taskbar, který umožní rychlé spouštění aplikací v režimu Multidisplej. Tablety se mohou těšit i kvalitnější filtraci nežádoucích dotyků dlaní při používání stylusu.

Od prvního vývojářského preview se systém hodně posunul:

Android 13 přináší i podporu pro nový standard Bluetooth LE Audio, musí jej však podporovat i samotná sluchátka či reproduktor. Fotoaplikace třetích stran nově podporují HDR, a počítat můžete i se spoustou drobnějších přídavků. Některé z nich se navíc neobjeví hned, ale až časem. To je například sdílení clipboardu mezi telefonem a tabletem nebo „streamování“ textových zpráv ze smartphonu do Chromebooku.

Zdroj: Google Blog