To se jen tak nevidí. Nothing Phone ještě nebyl oznámen, a výrobce už jej draží za tisíce dolarů

Přestože oficiální představení Nothing Phone (1) má proběhnout až 12 července, firma, která se od začátku ukázala velmi talentovaná v oblasti marketingu, opět vymyslela způsob, jak tento zatím „neznámý“ telefon ještě více zpropagovat. Spustila totiž prodejní aukci pro věrné fanoušky.



V době psaní článku Nothing Phone (1) se v aukci objevovali i absurdní částky jako 280 tisíc dolarů (6,5 milionů korun). Jedná se však pouze o nabídky a není jisté, že je skutečně za tuto cenu někdo koupí. První reální kupci však telefon zakoupili za více než 2 tisíce dolarů

Ta probíhá na známé burze StockX a k dispozici je na ní prvních 100 kusů telefonů Nothing Phone (1). Jedná se přitom o exkluzivní řadu první stovky vyrobených kusů, které jsou očíslované a každý z nich má své číslo vygravírované na boku, aby navždy bylo jasné, že právě toto jsou první modely.

Aura nedostupnosti a svítící záda

Kvůli aukci však musela firma přestat chodit okolo horké kaše a telefon oficiálně ukázat. K dispozici tak máme první fotky telefonu s velmi originálním designem s transparentními zády zdobenými spoustou LED diod, které telefonu rozhodně dodají punc něčeho nového. S tímto vzhledem a určitou aurou nedostupnosti dlouho očekávaného produktu tak firma zkouší, za kolik se telefony vydraží.

Při spuštění aukce se cena pohybovala někde na nijak obvyklých 577 dolarech (13 500 Kč bez daně), ovšem netrvalo dlouho a spekulanti začali na burze cenu telefonu tlačit velmi nahoru a například první kus, který byl skutečně vydražen, se následně prodal za cenu 2 651 dolarů (63 tisíc Kč bez daně). Pak se ale na burzu vrhli spekulanti a pokoušeli se cenu telefonu vyšroubovat do astronomických výšin.

V době psaní článku se v nabídkách objevovaly i naprosto absurdní částky jako například 280 tisíc dolarů (6,5 milionu korun). Ovšem, to samozřejmě nemusí nic znamenat, jelikož by se musela najít protistrana, která by byla ochotna telefon za tuto cenu zakoupit. Každopádně bude zajímavé sledovat, jak se tento marketinkový tah firmě povede, a za jaké ceny se nakonec telefony prodají. Dražba telefonů bude probíhat až do čtvrtka 23. června.

Teaser na Nothing Phone (1):