To se jiným luxusním hodinkám nikdy nestane. Zlatá verze první generace Apple Watch už nepůjde opravit

Když Apple v roce 2015 představil své první hodinky Apple Watch, vznikla k nim i speciální edice Apple Watch Edition. Jednalo se o hodinky pro celebrity a „zbohatlíky“, kteří za 18karátové hodinky od Applu před osmi lety zaplatili částku v rozmezí 10 až 17 tisíc dolarů. Z pohledu aktuálního kurzu se bavíme o ceně 233 - 400 tisíc korun! Po osmi letech existence však Apple tyto luxusní hodinky vede v kategorii „zastaralé“, a už je v servisu neopraví.

Zlatá verze první generace hodinek Apple Watch (alias „Series 0“) se zrodila v hlavě tehdejšího šéfa designu Applu, kterým byl Jony Ive. Krátce po premiéře hodinek se začaly objevovat na zápěstí celebrit, např. je používal německý designér Karl Lagerfeld či zpěvačka Beyoncé. V obou případech měly hodinky i zlatý řemínek, který pro „běžné smrtelníky“ nebyl dostupný. Jenže, zlatý model v portfoliu Applu dlouho nevydržel. Jen o rok později jej nahradila výrazně levnější keramika a později titan. Vstup Applu na trh s luxusními hodinkami tak měl spíše jen epizodní roli.



Zlatá verze hodinek Apple Watch Edition se váže k první generaci hodinek od Applu. Softwarová podpora u nich skončila v roce 2018, od letošního roku už je neopraví ani servisní střediska. A to přesto, že ze startu stály až 400 tisíc Kč (Zdroj: Instagram)

A slavné to nebylo ani s podporou hodinek. V rámci softwaru skončily na verzi watchOS 4.3.2, která se datuje do roku 2018. Jenže to jejich nositele, kteří za hodinky utratili slušnou sumu peněz, od jejich používání neodradilo. Pokud je však ještě někdo nosí i v roce 2023, může mít velký problém, pokud se jim hodinky poškodí, nebo třeba jen budou chtít vyměnit dosluhující baterii. Apple ze servisních středisek a skladů stáhl veškeré zbývající díly, které už pro hodinky nejsou dostupné. Pokud se hodinkám něco stane, budou jen „zlatým“ těžítkem.

Podle Applu jsou „technologicky zastaralé“ ty produkty, u nichž uběhlo více než sedm let od toho, co skončil jejich prodej. Společně se zlatou variantou se jako zastaralé berou všechny 38 a 42mm ocelové hodinky první generace Apple Watch, včetně speciální edice Hermés. A to je něco, co by se u luxusních náramkových hodinek světových značek nikdy nestalo.

Máte ještě v šuplíku nějaké starší hodinky Apple Watch nebo už jste je dávno poslali do světa? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.

Zdroj Macrumors