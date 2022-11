To si už předem říkalo o malér. Krátce po půlnoci koupil 300 iPhonů, hned za rohem ho přepadli a přišel o miliony

V některých zemích se může stát doslova cokoliv. Stačí vzít v potaz 27letého kupujícího z New Yorku, kterého v 1:45 ráno nenapadlo nic jiného, než si jít koupit iPhone do prodejny Applu na Fifth Avenue. Ta je totiž otevřena 24 hodin 7 dní v týdnů. Jenže už jeho samotný nákup vypadal tak trochu jako krádež, protože do třech pytlů mu obsluha obchodu vyskládala přes 300 kusů iPhonu 13.

Jak už to tak bývá, špatné nápady bývají po zásluze potrestány. Doslova za rohem byl přepaden a maskovaní útočníci, kteří vyskočili z auta, jenž zastavilo opodál, mu chtěli odcizit všechny iPhony, které si pořídil. V šarvátce si nakonec muž odnesl alespoň částečnou „výhru“, mimo rozbitého nosu mu zůstaly i dva pytle s iPhony, 125 odcizených kusů pak znamenalo škodu ve výši 95 tisíc dolarů (cca 2,2 mil. Kč).

Podle místní policie je tento muž známým překupníkem iPhonů, který provádí podobné nákupy opakovaně, a telefony následně přeprodává ve svém malém obchodě. Jenže, tentokrát si na něj počíhali lupiči, takže může zavřít krám. Policie v New Yorku zatím nemá přesný popis podezřelých osob, a zdá se tedy, že vyhledání zlodějů nebude nic jednoduchého. Půlnoční nákup iPhonů proto rozhodně nedoporučujeme, ať už jste kdekoliv.

Představení iPhonu 13 a iPhonu 13 Pro:

