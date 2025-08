Tohle bude pěkná divočina. Přímo v Google Play si brzy stáhnete další aplikační obchody, první bude Epic Games

Americkému gigantovi se nepodařilo zvrátit soudní rozhodnutí ve sporu se společností Epic Games, a tak musí ve svém vlastním obchodě Google Play umožnit stažení alternativních aplikačních obchodů. Celá situace přesahuje pouhý spor mezi Googlem a firmou Epic – Android už možná nikdy nebude takový, jaký ho známe dnes.



Epic Games a další alternativní obchody si dnes musíte stahovat samostatně webu. Příští rok najdete všechny přímo v Google Play

Za soudním sporem stojí praktiky Googlu, jehož obchod Play Store a platební systém měly na trhu monopolní postavení. Google musí podle rozhodnutí soud omezit platby výrobcům za předinstalování obchodu Play Store, dále musí umožnit vývojářům využívat alternativní metody zpracování plateb a otevřít Android obchodům třetích stran.

Zatímco dosud jste museli instalátory alternativních aplikačních obchodů hledat pokoutně na internetu, už brzy je budete moci stáhnout přímo z Google Play. Vše bude mít punc „originality“, byť u staženého obsahu z obchodů třetích stran pravděpodobně nebudou fungovat ochrany Play Protect.

Reakce Googlu

Alternativní obchody však nejsou žádnou novinkou, existují delší dobu, a reakce Googlu apelující na podkopání inovací je poněkud úsměvná. Kromě odvolání, které však po současném rozhodnutí asi nemá velké šance na úspěch, je to také to jediné, co může Google aktuálně udělat.

Google k tomu dodává: „Toto rozhodnutí výrazně poškodí bezpečnost uživatelů, omezí výběr a podkope inovace, které byly vždy ústředním bodem ekosystému Androidu. Naší nejvyšší prioritou zůstává ochrana našich uživatelů a vývojářů a zajištění bezpečné platformy, zatímco pokračujeme v naší snaze o dosažení tohoto cíle."

Podle našeho názoru bude platit pravý opak. Více obchodů znamená větší výběr a větší inovace, protože si obchody budou vzájemně konkurovat a možná nabídnou i více akcí na mobilní obsah. Epic Games vyšlapal cestu dalším gigantům, kteří mohou v Androidech nabízet vlastní obsah a stahovat ho přímo z Google Play, kde budou daleko lépe viditelní.

Po Epicu se mohou přidat další společnosti, třeba Microsoft, Amazon nebo Samsung. Ten má vlastní Galaxy Store předinstalovaný na svých telefonech, ale co mu ale nyní brání v tom, aby svůj obchod nabídl i pro telefony dalších značek?

Co bude následovat?

Podle rozhodnutí má do 30 dnů dojít k ustavení technické komise, kterou navrhnou Epic a Google. Ta má dohlédnout na specifikaci pravidel a nutných změn v Google Play, aby z něj bylo možné stahovat alternativní obchody. Na samotnou implementaci má Google osm měsíců – plná funkčnost tohoto řešení musí být zaručena od konce března 2026.