Tohle by zloděje nenapadlo. Muc-Off schová Apple Airtag do pláště kola

Příchod Apple AirTagu loni oživil trh lokátorů a zvýšil důraz na bezpečnost osobních věcí. Díky široké síti Apple Find My, do které jsou zapojeny miliony zařízení po celém světě, je z AirTagu jeden z nejpoužitelnějších lokátorů. Není divu, že našel využití i v odvětvích, kde se podobné věci řešily specializovanými zařízeními.

Příkladem je cyklistika, kola jsou častým terčem zlodějů a bezpečnost se zde řeší v ohromné míře. Když pomineme zámky, existují různé lokátory, které se umisťují pod sedlo, do rámu, nebo třeba do řídítek. Výrobce příslušenství Muc-Off teď přišel s velmi originální skrýší...

Pod duši či pod lahev

Muc-Off Stealth Tubeless Secure Tag Holder schová Airtag do ráfku a zakryje jej pneumatikou. Hádám, že tam by zloději nehledali... Je to plochá silikonová kapsle na AirTag, která se upevní na bezdušový ventilek stejné značky. Jednoduché a elegantní řešení, jen je vzhledem k rozměrům jasné, že je použitelné pouze u širších ráfků, jaké mají typicky spíše horská kola. Také je otázka, zda se AirTag nepoškodí při defektu a následné jízdě po prázdném plášti nebo už při jeho deformaci u nárazu.



Muc-Off Stealth Tubeless Secure Tag Holder dovolí AirTag skrýt i tam, kam byste nečekali - přímo pod plášť kola.

Firma nabízí i alternativu. Muc-Off Secure Tag Holder je nástavec, který pomocí dvojice šroubů uchytíte pod držák na láhev. Pokud zvolíte správnou barvu odpovídající vašemu kolu, může být nenápadný, a hlavně je univerzální úplně pro téměř každé kolo.

Pneumatikovou variantu koupíte za 15 dolarů (450 Kč), za 35 dolarů (950 Kč) je i s ventilem, sada pod držák lahve je za 45 dolarů (1 100 Kč). U nás se zatím koupit nedají, ale značka u nás působí, snad je to tedy jen otázkou času.

Aplikace AirTagu pod držák na lahev:

Zdroj Muc-Off