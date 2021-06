Tohle doma nezkoušejte. Stačí špatný název Wi-Fi sítě a iOS má velký problém

U operačního systému iOS byla zjištěna chyba, která může v konečném důsledku váš iPhone kompletně odříznout od možnosti připojení se k Wi-Fi sítím. Bezpečnostní specialista Carl Schou na Twitteru oznámil, že se připojíte k Wi-Fi síti s SSID „%p%s%s%s%s%n.“, tak, nejen, že se iPhone k této síti nedokáže připojit, ale kompletně tím zablokujete i připojení k jiným Wi-Fi sítím. A to i po restartování iPhonu.

Samotná chyba má zřejmě kořeny ve špatném parsování vstupního textového řetězce. Ten není nijak filtrovaný, takže znak procenta na začátku může být nesprávně interpretován jako specifikátor textového řetězce, a následující znaky zase jako proměnné nebo příkazy. Pokud budete chtít obnovit síťovou konektivitu, bude třeba resetovat kompletní síťová nastavení iPhonu.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3