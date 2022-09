Tohle Garminu dosud chybělo. Chytrý měřič krevního tlaku odesílá výsledky do mobilní aplikace

Garmin do svého ekosystému chytrých zařízení přidal další zajímavý produkt, konkrétně svůj vůbec první samostatný měřič krevního tlaku. Index BPM je zařízení, které měří systolický i diastolický tlak, a to třeba doma nebo na cestách. Naměřená data se navíc synchronizují s aplikací Garmin Connect, což je i jakýsi hub pro chytré hodinky a další doplňky. Na jednom místě tak budete nově vidět veškeré potřebné informace, a to včetně důležitých informací o svém zdraví.

Index BPM mimo krevního tlaku zjišťuje i srdeční tep, a tyto informace přes Wi-Fi synchronizuje do mobilní aplikace od Garminu. V ní můžete vidět historii měření, a to v týdenních, měsíčních a ročních zprávách. Z elektronických dat lze vygenerovat PDF soubor a ten nasdílet třeba vašemu lékaři.



Garmin Index BPM je měřič srdečního tepu. Naměřené hodnoty zasílá přes Wi-Fi do mobilní aplikace Garmin Connect

Jedná se o manžetový měřič, který navlečete na paži o různém průměru, od dětí až po „svalnaté“ dospělé. Měřič krevního tlaku navíc může pod svými pojmenovanými profily využívat až 16 různých osob, naměřená data se přitom synchronizují s jejich odpovídajícími účty.

Index BPM pohání čtyři AAA baterie, které mohou být v případě potřeby rychle vyměněny. Přesto má toto zařízení s jednou sadou baterií vydržet až 9 měsíců provozu. Samozřejmě bude záležet i na tom, jak často, a kolik uživatelů, jej bude používat k měření. Cena je stanovena na 149,99 USD, což i se započtením DPH dělá, v přepočtu, čtyři a půl tisíce korun. Index BPM má certifikaci zatím jen u amerického FDA, takže je k dostání jen v zámoří. Pokud dostane certifikaci i v EU, mohl by se brzy objevit na starém kontinentu. Zatím to však potvrzeno nemáme.

Představení chytrého měřiče tlaku od Garminu:

Zdroj: Garmin