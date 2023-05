Tohle jen tak někdo nemá. Přidejte si smajlík do stavové lišty iPhonu, ukážeme jak

iPhony dlouhodobě ztrácely na Android v možnostech personalizace. Situace se za poslední roky zlepšila, ani tak však není ideální. Zatímco na iPhonech se vše soustředí okolo tapet a widgetů, u Androidů můžete nastavit paletu barev, zvětšení prvků uživatelského rozhraní, systémová schémata, která částečně ovlivní i grafiku doinstalovaných aplikací, balíky ikon nebo třeba vzhledy režimu Always On.

Pokud ale používáte iPhone, potěší vás každá drobnost, kterou si můžete personalizovat. Jedním z přídavků je i vybraný smajlík, resp. emotikon, který se zobrazí ve stavovém řádku vedle aktuálního času. Nemůžete si u něj sice vybírat ze všech emoji dostupných na iOS, i tak je však výběr slušný, a tato drobnost může spoustu uživatelů potěšit.



Apple pro zobrazení smajlíku v horní liště iOS nemá žádnou specifickou funkci, musíte si pomoci vlastním režimem Soustředění

Apple pro tuto funkci nemá žádné specifické nastavení, musíte si tak smajlík nechat zobrazit využitím funkce Soustředění. Ta v systému iOS nabízí různé režimy, které ovlivní chování iPhonu, a které můžete velmi rychle aktivovat. V základu zde najdete režimy Nerušit, Osobní, Práce a Spánek, abyste však do lišty dostali volitelný smajlík, je třeba vytvořit zcela nový režim Soustředění. Pojmenujte jej tak, jak uznáte za vhodné.

V následujícím okně zvolte barvu notifikace v horní liště (na ní příliš nezáleží, protože ji v liště stejně neuvidíte), a dále klepněte na ikonku smajlíku. Následně se vám zobrazí výběr z téměř padesáti ikon, které můžete zvolit jako ikonu pro nově vytvářený režim Soustředění. Mimo několika „klasických“ smajlíků zde najdete třeba i srdíčko, žárovku, nůž nebo vidličku. Potvrďte ikonu a přejděte do další části nastavení.



Pro vyvolání smajlíka je potřeba založit nový profil v režimu soustředění a potom jej aktivovat v ovládacím centru. Na vybrané barvě nezáleží, je však důležité při pojmenování režimu Soustředění kliknout na ikonu smajlíku.

V záložce Lidé se ujistěte, že nemáte zatržené blokování notifikací od žádného vašeho kontaktu. To stejné pak učiňte u případného omezení aplikací, u nově vytvořeného režimu tak nebude omezena žádná aplikace v iOS. Jenže právě vlastní ikonka v liště je ideálním prostředkem k tomu, abyste si v režimu Soustředit nastavili přesně to, co od telefonu potřebujete. Pro účely našeho návodu však pokračujeme o krok dále, čímž dojde k vytvoření nového režimu Soustředění. Aktivujete jej jednoduše přes Ovládací centrum.



Vybraný emotikon se při aktivaci režimu automaticky dostane do horní lišty poblíž hodin. Není ale barevný

Po aktivaci nově vytvořeného režimu Soustředění se vám v horní liště zobrazí vámi vybrané emoji. Pokud máte iPhone propojený i s dalšími zařízeními, např. s Apple Watch nebo iPadem, stejné emoji vám vysokčí i v jejich notifikační liště. Není to sice mnoho, i tak však volitelná emoji mohou alespoň trochu změnit vizuální „nudu“ systému iOS.