Tohle jsme ještě neviděli. Některým Pixelům 8 Pro se v displeji rýsují obrysy součástek

Uživatelé Pixelu 8 Pro si čerstvě začínají stěžovat na další záludnost telefonů, konkrétně na displej s viditelnými výstupky. Skoro to vypadá, jako by se na displej tlačilo něco „zevnitř“, a rozborka telefonu nám dala zapravdu. V displeji některých nejnovějších Pixel se totiž rýsuje vnější strana šroubků a dalších komponent, které jsou umístěny přímo pod displejem!



Rozborka Pixelu 8 Pro ukázala, že v se do zadní části displeje Pixelu 8 Pro „propisují“ některé níže umístěné komponenty, zejména šroubky. A pokud to takto vypadá u zcela nového modelu... (Zdroj: JerryRigEverything)

Na několika místech hrbolatý displej samozřejmě funguje úplně stejně, jako by žádné vizuální nedostatky neměl. Samotný displej je pružný, proto jsou v něm na některých místech vidět otlačené komponenty telefonu, zejména šroubky. Vrchní část displeje kryje sklo Gorilla Glass Victus 2, které tímto tlakem samozřejmě nijak ovlivněno není. Tedy alespoň prozatím. Někteří z uživatelů, kteří si výstupků všimli u svého telefonu, se však domnívají, že by se tento problém mohl postupem času ještě zvýraznit. V konečném důsledku by mohlo dojít k prasknutí displeje či jeho krycího skla.

Výstupky v displeji jsou prozatím vidět jen při určitém úhlu a patřičném osvětlení. Navíc se nejedná jen o izolovaný případ několika kusů, ale o desítky uživatelů, kteří jako důkaz zaslali fotografie displeje. „Bubliny“ v displeji se objevují zejména v rozích či poblíž displejových hran, někdy v menší, jindy ve větší míře. Google se k tomuto problému zatím nijak nevyjádřil.

A my k tomu musíme dodat jen to, že jsme podobné bubliny u smartphonů ještě nikdy neviděli. Snad pouze u skládaček prvních generací, u nichž se pod flexibilní displej dostaly nečistosty, které zapříčinily, že se flexibilní vrstva displeje, která je krytá jen plastovou fólií, začala v daném místě nadzvedávat. U běžných telefonů, jejichž displej kryje sklo, je to však naprostá novinka. A ta zapadá do dřívějších bizarností, kterými trpěly dřívější generace Pixelů od Googlu. Od nazelenalých displejů s pruhy až po rozpadající se hodinky Pixel Watch.

Zdroj: marlotrot, Androidheadlines, Google Support, YouTube