Tohle jsou ty nejotravnější zprávy, které můžete dostat na mobilu. Možná je přátelům posíláte i vy

Textová komunikace je dnes základním stavebním kamenem moderní doby a zároveň nejjednodušším způsobem, jak zůstat v kontaktu s ostatními. Současně je to však také nejrychlejší způsob, jak někomu lézt na nervy. Díky neustálému spěchu a faktu, že „na nic nemáme čas“, si textovou komunikaci, ať už v SMS, nebo v různých messengerech, hodně upravujeme podle svých potřeb. Často si ji zjednodušujeme, nebo naopak nechtěně znepříjemňujeme druhým, aniž nad tím přemýšlíme. Zprávy některých kontaktů navíc můžeme blokovat nebo takzvaně „ghostovat“ – to když na ně cíleně neodpovídáme.



Jaké jsou nejotravnější zprávy, které můžete na mobilu dostat?

Zkuste se zamyslet, zda některé podobné zprávy neposíláte i vy. Třeba já jsem se v některých bodech skutečně našel.

Zkratky, zbytečné dotazy a dlouhé zprávy

Z dřívějších psychologických studií vyplývá, že textové zkratky v doručených zprávách vnímáme jako symbol určité neupřímnosti nebo jako důkaz toho, že protistrana nemá snahu rozvíjet konverzaci. Ano, když jste unavení, tak už na jakoukoliv kreativitu nezbývá prostor, místo „ok“ a „jj“ však můžete poslat třeba palec nahoru.

Další zpráva, která vás spolehlivě rozladí, je dotaz „Proč neodpovídáš?“ Možná řešíte něco důležitějšího nebo si na odpověď můžete chtít vzít delší čas. Prostě máte důvod, proč jste dosud nereagovali. A tím, že vám někdo položí tuto otázku, možná svou zprávu ještě více oddálíte nebo ji nepošlete vůbec. Podle studií jsou reakce na zprávy daleko rychlejší ráno nebo večer, v průběhu pracovního dne musíte u odpovědi na tu svou počítat se zpožděním.

Čekáte na odpověď a vidíte jen informaci o tom, že protistrana píše? A píše už deset minut, takže to bude určitě pěkně dlouhé čtení. Nikdo si nechce číst extrémně dlouhé zprávy. Raději vystihněte to nejdůležitější a omáčku vynechte. V textové konverzaci na ni není prostor ani čas.

Existuje ale i další extrém, kdy někdo pošle spoustu krátkých zpráv rychle po sobě a telefon vám v kapse neustále pípá a vibruje. Druhý kontakt si tím může vynucovat pozornost, aniž by měl ponětí o tom, co právě děláte.

U některých kontaktů zase víte, že se ozvou jen tehdy, když něco potřebují, nebo až v případě problémů. Už když od nich vidíte textovku, je jasné, že se něco děje. Nebuďte v tom stejní – občas se přátel zeptejte, jak se jim daří. Rozhodně to ničemu neuškodí.

Milion smajlíků, velká písmena a hlasové zprávy

Sám nemám rád, když mi přijde zpráva napsaná VELKÝMI PÍSMENY. Těmi na sebe chce někdo vždy jen upozornit. Jenže místo toho to spíše dělá úplný opak. Často to vídám třeba u obchodních sdělení. Používání velkých písmen ale působí hrubě, jako by na vás někdo křičel skrze textovku. Chce to klid a vypnout Caps Lock.

Stejně zbytečné jako psaní velkými písmeny je i posílání oprav. Když pošlete zprávu v messengerech s chybou, hrubkou nebo překlepem, ještě máte nějakou dobu na to, abyste zprávu upravili. Tam, kde to nejde, například u SMS zpráv, se občas používá hvězdička, za kterou následuje správně napsané slovo. Volte to spíše jen u chyb, za které se hodně stydíte, a příště si textovky před odesláním lépe zkontrolujte.

U zpráv někdy používáme pasivně agresivní tón, přidáváme další smysl třemi tečkami nebo na komplexní dotazy reagujeme jednoslovně. Nic z toho zdravé konverzaci neprospívá. A to ani nadužívání smajlíků. Osm různých smajlíků za sebou, které jste ještě nikdy neviděli, skutečně nemá vůbec žádný smysl. Daleko více udělá jeden usměvavý nebo smutný emotikon.

Na závěr jsme si nechali hlasové zprávy. Když vám ji někdo pošle, můžete si myslet, že nemá ani čas, aby vám napsal textovku. Pokud reagujete hlasovou odpovědí, je to v pořádku – asi vám tento typ konverzace oboustranně vyhovuje. Pokud ale píšete textově a protistrana to nepochopí a stále reaguje hlasově, něco to o celé konverzaci vypovídá. Tomuto problému jsme se věnovali i v širším měřítku. Hlasové zprávy rozhodně nejsou pro každého.