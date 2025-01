Tohle jsou ty nejvíc nepraktické kryty pro iPhone. Jsou ošklivé a drahé, ale asi proto bývají často vyprodané

Pouzdra pro telefony nemají jen ochrannou funkci, ale také plní estetickou úlohu. Ne vždy se však myšlenka výrobce pouzder setká s kladným přijetím, často vítězí snaha šokovat za každou cenu, aniž by pouzdra a kryty byly nějak praktické, nebo alespoň dobře vypadala. To však nemění nic na tom, že existuje spousta šílených pouzder, po nichž je taková poptávka, že bývají často nedostupná.



Tento šílený kryt s hodinkami v silikonu vyjde na neskutečných 5 700 Kč, pokud byste dovnitř chtěli skutečné krevety nebo špagety, ušetříte patnáct stovek

Při pohledu do naší galerie si možná budete myslet, že se designéři zbláznili. Pokud si z loňského roku vybavíte kryt, do něhož si uživatelky dávaly balzám na rty (a stála se na něj fronta), není to nic proti tomu, co se dá dnes pořídit pro iPhony. Dominantou tohoto výběru je kryt s mušlemi, obal z umělého kamene, který vystupuje do prostoru a nebo kryt, který připomíná toast s máslem. Vlastně nepřipomíná, je tu skutečný toast s máslem, který je zalitý do pryskyřice. A nebo můžete mít na zádech krytu přilepenou vrstvu jílu, kterou si v konfigurátoru dozdobíte podle vlastních představ. Před odesláním krytu se však musí nejprve vypálit.

Pouzdra ze špaget a z toastu

Cenu za nejšílenější kryt získává pouzdro značky Bailey Hiwaka, které nám připomíná přilepeného gumového medvídka k iPhonu. A co na tom, že jsou v jeho končetinách uvězněné hodinky. U dalších variant jsou v silikonu zalité špagety, krevety nebo třeba umělé lidské řasy.

Při pohledu do naší galerie to skoro vypadá, že kryty pro smartphony, které pořídíte v běžné prodejní síti, jsou velká nuda. Střídmější kryty na sobě mají třpytky, kamínky, mašli a nebo obsahují skutečně vylisované květiny nebo plátky ovoce. Ty méně tradiční zase volí falešnou želvovinu nebo nalepené rozdrcené kameny, a to s puncem (často umělé) exkluzivity.

Preferujete pouzdra telefonů, která jej mají hlavně chránit, nebo naopak chcete, aby byla co nejoriginálnější?

Zdroj: nymag