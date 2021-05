Tohle jsou vyzyvatelé AirPods Pro. Xiaomi má vlastní špičková bezdrátová sluchátka

Čínské Xiaomi představilo nová bezdrátová sluchátka FlipBuds Pro s funkcí aktivního potlačování hluku (ANC). Po designové stránce nápadně připomínají Apple AirPods Pro, kterým budou konkurovat příznivější cenou.

Z hlediska vzhledu se od „jablečných“ sluchátek liší efektním lesklým (pro někoho možná trochu kýčovitým) vzhledem a černou barvou. Za zrcadlovým povrchem stojí úprava pomocí nano povlaku naneseného technologií NCVM (nevodivá vakuová metalizace). Už na pohled je tak zřejmé, že jsou zaměřená na relativně prémiový segment trhu.

Xiaomi FlipBuds Pro

Sluchátka jsou osazena celkem třemi mikrofony – jeden slouží pro hovory pomocí hands-free, další dva mají za úkol eliminovat okolní ruch při poslechu a během telefonátů. Díky tomu mají schopnost potlačit hluk okolí až o 40 dB a podporují funkce, jako je transparentní režim.

Hardwarovým srdcem je čip Qualcomm QCC5151 – aktuálně to nejlepší, co tento výrobce v segmentu zvukových čipů nabízí. Sluchátka podporují Bluetooth ve verzi 5.2 a kodek aptX Adaptive, jež by měl poskytovat nejvyšší kvalitu bezdrátového zvuku. K dalším výhodám patří nízká latence při hraní her a bezproblémová synchronizace zvuku a videa během sledování filmů.

Reprodukci zvuku zajišťují 11mm dynamické reproduktory s impedancí 16 ohmů. Díky konstrukci by měly nabídnout profesionálně vyladěný vyvážený a hutný zvuk s věrným podáním. Dodávají se se 3 páry silikonových nástavců různých velikostí.

Xiaomi zkopírovalo od Applu i ovládání pomocí dotykových gest. Dlouhým podržením levého nebo pravého sluchátka tak lze přepínat mezi třemi úrovněmi ANC. Jedno krátké klepnutí slouží k pozastavení a spuštění přehrávání nebo příjmu příchozího hovoru. Dvě klepnutí mají funkci přeskakování mezi skladbami a odmítnutí hovoru.

Až 28 hodin hudby sbalené na cesty

Nová sluchátka dokážou díky funkci Dual Device Intelligent Connection („chytré připojení dvou zařízení“) plynule přepínat mezi smartphonem a notebookem. K jednomu smartphonu nebo notebooku můžete také připojit dva páry těchto sluchátek a sdílet tak zvukový výstup mezi dvěma posluchači.

Důležitým parametrem bezdrátových sluchátek je výdrž baterie. Ta v případě Xiaomi FlipBuds Pro dosahuje až sedmi hodin při vypnutém aktivním potlačování okolního hluku a až pěti hodin v případě jeho aktivace. Nabíjení sluchátek z nuly na sto procent trvá jen 35 minut.

Součástí balení je zaoblený box, ve kterém lze sluchátka nabíjet. Díky němu je možné čas fungování natáhnout na 28 hodin (s vypnutým ANC), respektive 22 hodin (se zapnutým ANC). Samotnou krabičku lze nabíjet buď přes konektor USB-C, nebo bezdrátově, přičemž podporuje standard Qi.

Zahájení prodeje sluchátek Xiaomi FlipBuds Pro je v Číně naplánováno na 21. května, přičemž doporučená maloobchodní cena je 799 jüanů, tedy v přepočtu asi 2 600 korun. O možné dostupnosti na dalších trzích výrobce zatím zarytě mlčí.