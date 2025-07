Tohle lehátko byste určitě využili už na letošní dovolené u moře. Má Wi-Fi, nabíječku a držák pro telefon

Společnost PayPal spustila ve Velké Británii kampaň s chytrým lehátkem „Tech-Deckchair“, které sice na první pohled působí možná trochu úsměvně ale rozhodně přitahuje pozornost. Pokud by se však mělo ve velkém rozšířit na pláže po celé Evropě, mohlo by to celý zážitek z dovolené u moře posunout na zcela jinou úroveň. Zda by to bylo v pozitivním nebo negativním smyslu, necháváme na vašem uvážení.



Chtěli byste mít podobné lehátko k dispozici i na své dovolené u moře? Pokud nezůstane jen u ukázky, je to do budoucna dost reálná možnost

Motivem pro vznik tohoto lehátka byl průzkum, ve kterém uživatelé smartphonů vyjádřili přání nakupovat online přímo z pláže. To však není z celé řady důvodů možné. Telefon se na přímém ostrém slunci zahřívá, má slabou nebo dokonce žádnou Wi-Fi síť, a díky odleskům okolních objektů nebo nedostatečnému jasu displeje není na obrazovce téměř nic vidět. Právě tyto nedostatky má v rámci probíhající marketingové kampaně vyřešit nové lehátko od PayPalu.

Jedná se o vylepšenou verzi klasického dřevěného lehátka na pláž nebo do zahrady. Obsahuje bezplatnou vestavěnou Wi-Fi, větrák, bezdrátovou nabíječku i konektor pro kabelové dobíjení smartphonu (solárním panel je umístěný na střeše lehátka) a stříšku, která zabraňuje odleskům a zvyšuje čitelnost displeje telefonu. Telefon lze pohodlně umístit do stojánku, a z loketní opěrky si můžete vytáhnout čisticí ubrousek z mikrovlákna na displej, který může být po delším používání znečištěný například opalovacím krémem. Z hadičky si pochutnáte na drinku, který jste si přinesli z baru, a trumpeta spolehlivě odradí otravné racky.

Lehátko na pláž s nabíječkou, stojánkem a Wi-Fi:

Nové lehátko od PayPalu se poprvé ukáže na pláži v britském Brightonu a to 9. srpna. Bude se jednat jen o jednorázovou ukázku nebo se PayPal tohoto nápadu chytí a začne podobná lehátka nabízet v plážích a rezortech v celé Evropě?