Tohle nejsou hodinky, nemají displej a chtějí vás od používání nositelností v první řadě odradit

Veletrh CES v Las Vegas zažil i velmi netradiční premiéry produktů. Máme na mysli např. „hodinky“ Nowatch. Název produktu má sice hodně společného s jeho vzhledem („No watch“ = „žádné hodinky“), ovšem v reálu se označení hodinek vyslovuje „now-watch“. Produkt pochází z Nizozemska a samotný výrobce jej neoznačuje jako „wearable“ (tj. nositelnost), ale jako „awarewatch“. No prostě šílenost na druhou...

Nebudeme chodit kolem horké kaše. Nowatch skutečně vypadají jako chytré hodinky. Výrobce však chtěl odstranit vše, čím vás hodinky mohou zdržovat. A tak ze zařízení musel zmizet displej, který nahradil vybroušený drahý kámen. Mimo této nešťastné události však máme tu čest s chytrým doplňkem, který je přecpán snímači. Příslušenství, které si umístíte na zápěstí, měří srdeční tep, okysličení krve a eviduje vám spánek. Navíc je však sledování elektrodermální aktivity od Phillipsu, na jejíž základě se eviduje úroveň stresu.



Nowatch vypadají skoro jako chytré hodinky. Jenže, místo displeje je kamínek, a hodinky si musíte nejprve poskládat v konfigurátoru

Veškerá posbíraná data posílají Nowatch do vašeho smartphonu. V mobilní aplikaci se dozvíte, jak zlepšit svou životní rovnováhu, kdy využít svou energii nebo vás hodinky upozorní na to, že by to chtělo lehce ubrat. Svůj celkový stav a jeho „vyváženost“ můžete vidět v podobě vizualizace MomentumVisual, cožtak trochu jako vizualizace Winampu při přehrávání hudby. Zřejmě se z ní nic praktického nevyčtete, ale vypadat bude určitě náramně!

Nečekaně krátká výdrž a cena, jakou si řeknete

37mm tělo hodinek má tloušťku 10 mm a splňuje odolnost 5ATM. Výdrž na jedno nabití je slušná, ze zařízení dostanete až 10 dní. Jenže, na to, že v hodinkách chybí displej, je to výdrž velmi slabá. Zdá se, že měření elektrodermální aktivity je dosti energeticky náročné. Chybějící displej zastupuje kámen, který si můžete vyměnit za jiný. V angličtině se mu neříká „watchface“ ale „nowatchface“.

Cena hodinek se odvíjí podle toho, jak si je poskládáte. Začínáte výběrem těla (zlatá, stříbrná, růžová), k němuž přidáte kožený nebo textilní řemínek. Ve třetím kroku přidáváte drahý kámen místo displeje, na výběr je např. Malachit, Tygří oko, Růženín, Ametyst a další. Myslete však na to, že samotný kámen je sice stylový doplněk, ale dost výrazně zvyšuje koncovou cenu hodinek. Nejlevněji vás vyjde kovová výplň displeje, ovšem hodinky už nebudou vypadat jako klenot na zápěstí.

V posledním kroku přidáváte členství v prémiovém programu, v rámci něhož máte k dispozici detailní statistiky a přednostně si můžete vyzkoušet nové funkce. Aktuálně je celoživotní přístup k prémiu zcela zdarma. Volitelně lze k hodinkám nechat zdarma přibalit i USB-C kabel. A finální cena? Nejlevněji jsme se dostali na částku 363 EUR (8 700 Kč), pokud si místo kovové výplně zvolíte drahý kámen, bude pořizovací cena hodinek-nehodinek daleko vyšší. Případné zájemce o Nowatch můžeme přesměrovat na webové stránky značky.

Představení hodinek Nowatch:

Nowatch je možné do konce února předobjednat, k prvním zájemcům dorazí až koncem letošního roku.