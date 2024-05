Tohle se na léto bude hodit. První cestovní eSIM s mobilními daty zcela zdarma, jen musíte strpět reklamu

Pokud se v létě chystáte do zahraničí, zřejmě budete s předstihem řešit i to, jakou mobilní konektivitu si pořídíte do mobilu. A zatímco v Evropě voláte a datujete za stejné ceny jako doma, při cestách mimo už to neplatí. Holandský startup Firsty se pustil do neprobádaných vod a při cestě na dovolenou vám eSIM s pomalými daty zpřístupní zdarma. A za to bude chtít „jen“ sledování reklam.



Firsty hned po stažení a instalaci zpřístupní v podporovaných zemích 100 MB bezplatných dat „na rozkoukání“, poté vás přepne do bezplatného tarifu. V něm můžete pomalá mobilní data čerpat hodinu a pak musíte zhlédnout půlminutovou reklamu. Pokud tuto podmínku splníte, můžete omezenou rychlostí datovat další hodinu. Jak moc je však tato eSIM karta použitelná v praxi?

Stažení, instalace a aktivace

Aplikace Firsty je bezplatně dostupná na Google Play a App Storu. Po jejím stažení a spuštění (první trvá opravdu dlouho) bude nutná registrace, a to, buď prostřednictvím vašeho Gmailu/Apple ID, a nebo pomocí telefonního čísla. V druhém případě budete muset do aplikace přepsat jednorázové heslo, které stvrdí vaši registraci. Hned na úvodní obrazovce aplikaci si následně přidáte bezplatnou eSIM kartou, ke kterém vám Firsty nadělí 100 MB bezplatných dat. Stačí jen z další obrazovky vykopírovat aktivační kód, z něhož se v systémovém nastavení stane eSIM karta. V případě Galaxy S24 Ultra jsem kód vložil přes Nastavení – Správce SIM – Přidat eSIM – Skenovat QR kód, kde jsem stiskl tlačítko Zadejte aktivační kód.



Potvrzení aktivace pomalých dat po vyčerpání testovacích 100 MB. Rychlost je opravdu bídná, na textovou komunikaci ale stačí. Další zhlédnutí reklamy je za 59 minut

Přidání karty chvíli trvá, mobilní data však naběhla až za nějakých 10 minut. Ve správci SIM jsem přepnul mobilní data na kartu Firsty, aktivoval datový roaming a za chvíli už v liště svítilo obligátní „5G“. To se však bavíme o tarifu Firsty Fast se 100 MB základních dat, který sice není ze všech nejrychlejší, ale bez problémů si na něm pustíte YouTube, Netflix nebo Spotify. Jakmile však základní data vyčerpáte, aplikace vás automaticky převede na bezplatný datový režim.

Pomalá mobilní data za reklamu

Firsty je průkopníkem pomalých mobilních dat, která vám nabídne výměnou za reklamu. Po vyčerpání 100MB dat začne v mobilní aplikace běžet interval 60 minut, po kterých musíte zhlédnout půlminutovou reklamu, abyste nepřišli o datovou konektivitu. Na nutnost zhlédnutí reklamy vás krátce před koncem intervalu upozorní notifikace, pokud však chcete, můžete povinnou reklamu absolvoval už dříve a nečekat až na konec intervalu.



Rychost mobilních dat u placeného tarifu Firsty Fast (2GB na den za 65 Kč)

Ano, nebude to bez háčků. Rychlost mobilních dat je skutečně hodně omezená. V liště nám sice svítí „5G“, ale Speedtest ukazuje rychlost downloadu 0,09 Mbps a upload ještě horší (0,6 Mbps), a to jsou hodně výrazné mantinely, mimo které se bez zaplacení nedostanete. V praxi však můžeme potvrdit, že tato rychlost tak tak stačí na odeslání či příjem e-mailu, jen to chvíli potrvá. Chodí i zprávy přes Messenger nebo WhatsApp a dokonce chvilkově funguje i přehrávání hudby přes YouTube Music. Jednou za pár minut se ale pozastaví, aby se mohly načíst další skladby.

Není to nic na vyskakování, je to však zcela zadarmo. Tedy pokud překousnete povinnou reklamu. Tu spustíte tlačítkem v mobilní aplikaci Firsty, a často se v půlminutovém intervalu střídá i několik kratších reklam. Po zhlédnutí reklamy máte potvrzeno „udělení odměny“ a čítač bezplatných pomalých dat opět poskočí na 60 minut. Pokud b vám pomalá data nestačila, nabízí aplikace rychlé zakoupení dat na vybraný počet dní. Pro Česku je to 2,5 EUR (62 Kč) za 2GB dat na den, od 11. dne se cena snižuje na 2,2 EUR, při objednávce 30 dní je to pak 1,9 EUR denně. V případě dlouhodobých nákupů mobilních dat v zahraničí jsou však často výhodnější specializované eSIM služby, např. Airalo, Revolut nebo Airhub.

Firsty má ještě jeden malý háček – nefunguje úplně všude ve světě, ve většině oblíbených turistických destinací ale ano. Služba startovala s podporou zemí v Evropě a Americe, nyní se k tomu přidala třeba i Jižní Korea, Srí Lanka, Vietnam, Turecko, Saudská Arábie, Spojené Arabské Emiráty, Thajsko, Brazílie, Austrálie a další. Kompletní seznam zemí, v nichž si můžete aktivovat bezplatná data na eSIM za reklamy, naleznete zde.