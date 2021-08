Tohle se nečekalo. Telefon od Qualcommu v Dxomark porazil i iPhone 12 Pro Max

Fotografický benchmark Dxomark přišel s dalším zajímavým výsledkem. Tentokrát se testu účastnil telefon Smartphone for Snapdragon Insiders, který byl představen letos v červenci. Výkladní technologická skříň amerického polovodičového giganta získala v tradičním fototestu 133 bodů, čímž přeskočila i iPhone 12 Pro Max, a zařadila se tak na prozatímní dělené páté místo po bok Xiaomi Mi 10 Ultra.

Jedná se tak o další překvapivý výsledek, protože to tento smartphone pro Insidery, jehož výrobu obstarala firma Asus, v recenzích dost schytává. Testerům se nelíbí zejména fotoaparáty s podprůměrnou kvalitou fotek, a dodávají, že Qualcomm slibuje brzký update, který by měl fotografie vylepšit. Jenže recenze se dělají se softwarem, který je aktuálně k dispozici, a tam to zatím není žádná velká sláva.

Dxomark však žádné z nedostatků, které jsou vytýkány v recenzích, nezmiňuje, a ještě vyloženě chválí fotografickou kvalitu. Je tedy jasné, že se testu zúčastnil telefon s firmwarem, který nemají ještě k dispozici ani novináři. Opakují se tak naše obavy, které jsme nastínili v článku věnovaném fenoménu Dxomark. Jak to, že mohou být některé telefony testovány s neveřejným budoucím firmwarem a jiné zase (téměř to vypadá, že cíleně) s předprodukční verzí softwaru, byť novější firmware se v telefonu sám nabízí ke stažení? Tohle prostě postrádá logiku.

Představení telefonu od Qualcommu:

Zdroj Dxomark