Tohle se nemělo dostat ven. Podívejte se na testovací prototyp iPhonu se solid-state tlačítky

U iPhonů se už delší dobu spekuluje o tom, že dostanou tzv. solid-state tlačítka. To by znamenalo, že se nebude jednat o tlačítka v pravém slova smyslu, která budou mít mechanickou odezvu, ale spíše o plochy s haptickou odezvou. Konkrétně u regulátorů hlasitosti a zamykací klávesy. Apple je i u aktuálních iPhonů 16 stále věrný tradičním bočním tlačítkům, což ale neznamená, že za zavřenými dveřmi netestuje tato tlačítka alespoň u prototypů. A jeden takový se dostal i před kameru jednoho z vášnivých sběratelů.



Unikátní prototyp iPhonu 14 Pro se solid-state tlačítky pro regulaci hlasitosti a zamknutí iPhonu

Níže ve videu můžete vidět prototyp iPhonu 14 Pro, který má na pravém boku pouze jedno tlačítko, které reguluje hlasitost. Při stisknutí v horní části zvýší hlasitost, spodní část zase hlasitost snižuje. Úplně stejného typu je zamykací tlačítko na pravém boku prototypu, které při stisknutí nevydává žádný zvuk, ale místo toho zavibruje. Apple údajně podobná tlačítka vyvíjí už několik let, ale stále s nimi není spokojený, proto je dosud do komerčně dostupných iPhonů ještě neintegroval. A proč by je měl vůbec chtít v iPhonech? Třeba proto, že se skládají s menší počtu součástek a nehrozí jejich poškození nebo selhání, jako u klasických tlačítek.

Prototyp se solid-state tlačítky

Prototyp iPhonu má na zádech místo loga Applu symbol „Vesica Piscis“, což je společně s označením „Ranger“ znakem toho, že se jedná o interní vývojářský prototyp. Při testování byl puštěn na zem z výšky 2,5 metru (což je vidět na kovových bocích), a víme také to, že se jedná o druhou generaci telefonu určeného pro testování pádů. Apple se neměl k tomu, aby vytvořil plně funkční prototyp, protože displej nemá žádnou elektroniku, takže se nemůže, stejně jako Face ID, připojit k základní desce. Prototyp byl složený ze součástek z iPhonů 13 a iPhonů 14, na základní desce má navíc spoustu konektorů pro testovací účely.

Přesto by možná stálo za to připojit k tomuto prototypu funkční displej z iPhonu 14 Pro, je totiž možné, že by telefon normálně naběhnul. Sběratel ověřil, že je v iPhonu minimálně zavaděč, takže jej počítač při připojení rozpozná. Ovšem, nikoliv jako iPhone 14 Pro, ale jako zařízení „Bender“. Ano, Apple si zde pomáhá známou postavou z kultovního seriálu Futurama. Na videu je vidět i pohled dovnitř prototypu, u něhož jsou vidět některé designové změny, které Apple zavedl až u aktuální generace iPhone 16.

Prototyp iPhonu 14 Pro se Solid-state tlačítky:

Není jasné, jak dlouho výše umístěné video vydrží na YouTube, protože nebývá zvykem, aby Applu takto unikaly jen pár let staré prototypy. Většinou se na veřejnost dostávají testovací modely třeba pět až deset let starých iPhonů, u kterých už vypršela „doba utajení“. Telefon má navíc na bočním rámu jednoznačnou identifikaci, takže Apple bude mít hned jasno, kde k úniku interního testovacího prototypu došlo...

Zdroj: Apple Demo