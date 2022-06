Tohle superodolné monstrum vás dostane vylepšenou termovizí, nočním viděním a laserovým ukazovátkem

Odolné telefony s logem AGM rozhodně nepatří do „šedého průměru“, ale vždy něčím vyčnívají. Zatím poslední superodolné monstrum se mohlo pyšnit obřím reprákem na zádech a zvýšenou odolností proti mrazu, jeho nástupce, AGM Glory G1S, zase staví vše na nové generaci termokamery. Podle výrobce je součástí telefonu vůbec nejkvalitnější termovize, kterou můžete mezi mobily najít.

Základem je samozřejmě maximální odolnost vůči vnějším vlivům, pod kterou se podepisují normy IP68, IP69K a MIL-STD810H. Pogumovaná konstrukce telefonu potěší uživatele už jen tím, že je displej částečně chráněn přesahujícími bočními hranami. Zobrazování zajišťuje 6,53" LCD displej s rozlišením 2 340 × 1 080 pix, ve výřezu čeká 16Mpx selfie.



V superodolném telefonu značky AGM udává takt Snapdragon 480G

Uprostřed zad je hlavním prvkem nová generace termokamery, která má rozlišení 256 × 182 pix, a v tomto rozlišení telefon dokáže nahrát i „termovidea“ se snímkovací frekvencí 25 fps. Na první pohled je toto rozlišení „nic moc“, dřívější generace „termo-mobilů“ však využívaly ještě nižší rozlišení (160 × 120 pix). Kamerka poslouží zejména pracovníkům v terénu, kterým se bude hodit i 20Mpx snímač pro noční vidění. Klasický foťák má rozlišení 48 megapixelů a navazuje na něj ještě 2Mpx makro. Na zádech dále najdeme přisvětlovací diodu a čtečku otisků prstů.

Poutko, termovize a laser

Na horní hraně telefonu navíc najdeme laser, který poslouží jako digitální ukazovátko. V rohu telefonu se dostalo i na poutko pro pověšení na krk. Boky jsou zastoupeny klávesou, u které si můžete namapovat rychlé přístupy k vybraným aplikacím, a také šuplíčkem. Pozice pro nanoSIM karty jsou dvě, místo druhé SIMky však můžete do útrob zasunout až 512GB microSD kartu. Baterii o kapacitě 5 500mAh dobijete kabelem maximálně 18 Watty, v případě dokovací stanice je dobíjecí rychlost maximálně 10W. Vedle USB-C je na telefonu zachován i sluchátkový jack.

Výkon zajišťuje 8nm Snapdragon 480, na něhož navazuje 8GB operační paměť a 128GB úložiště. Konektivita mimo 5G sítí zahrnuje i NFC, vadou na kráse je však starší Android 11. Telefon se bude nabízet pouze v jediném černo-oranžovém barevném provedení, a to za 699 dolarů. A to dělá v korunách necelých dvacet tisíc. Za dokovací stanici se připlácí 550 Kč. AGM Glory G1S se v tuto chvíli nabízí jen v USA, odkud by měl záhy zamířit i do Evropy.

Představovací video smartphonu AGM Glory G1S:

Zdroj Agmmobile