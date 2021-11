Tohle tu ještě nebylo. Ninu je první chytrý parfém. Pomocí aplikace si namícháte až 100 vůní

Dnes jsme zvyklí, že chytré může být cokoliv od prstenu až po automobil. Přesto jsou věci, kde bychom ale „chytrost” úplně nečekali. Přesně takovým případem je chytrý parfém Ninu, který je vůbec prvním chytrým parfémem na světě.

Možná si hned říkáte, co může být na parfému chytré? Samozřejmě nejde o vůni samotnou, ale o to, jak vzniká. Celá lahvička je totiž plná elektroniky a je napojená na mobilní aplikaci, kde si můžete vůni přizpůsobit podle libosti. Voňavka jako taková obsahuje tři hlavní složky, ovšem to, které z nich vyberete nebo v jakém poměru je namícháte, je čistě na vás.

Míchání je ale velmi intuitivní a aplikace už má v sobě přednastavené správné recepty vůní pro konkrétní situace. Jdete do práce, na rande, nebo jen mezi lidi do města? Aplikace vybere tu ideální vůni. Namíchat je ale můžete sami podle charakteru vůně, jakou preferujete, jako například fresh, elegant nebo sexy a volit lze i intenzita vůně. Samozřejmě součástí aplikace je i umělá inteligence, která na základě vašich předchozích preferencí, denní doby nebo počasí venku dokáže navrhnout konkrétní vůni přímo pro vás.

Až 100 vůní z jednoho výběru

Parfém Ninu lze objednat v různých setech vůní. Dámské - s kombinací filodendronu, cedarového dřeva, rebarborby či granátového jablka. Pánskému nosu může zavonět vůně jantaru, bergamotu či levandule. Mezi univerzální Unisex vůně pak patří kardamon, magnólie či broskví a švestky. Z každého setu pak můžete v aplikaci namíchat až 100 druhů vůní. Vybrat si můžete také z trojice barev flakónů: černé, růžově zlaté a bílé.

Vůně jsou samozřejmě vyměnitelné a ty nejlevnější sety vychází na 15 Euro (400 Kč). Projekt již na crowdfundingovém portálu Kickstarter více než 3× překonal svůj cíl. Brzy tedy půjde do veřejného prodeje za cenu 189 Euro (4 900 Kč). První zákazníci by se měli parfému dočkat již v březnu 2022.

Parfém Ninu: