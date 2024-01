Tohle ukažte svému šéfovi. Používání telefonu v práci pomáhá k lepším pracovním výkonům a odbourá stres

Dostali jste v práci několika „za uši“ za používání smartphonu v pracovní době? Možná dejte svému šéfovi přečíst tento článek. Jeden z posledních průzkumů dvou univerzit ve spolupráci s evropskou pobočkou neuvedené farmaceutické společností totiž poukázal na to, že používání osobních smartphonů v práci nijak neovlivňuje pracovní výkon a nasazení zaměstnanců. Telefon jim v práci navíc pomáhá s efektivním odbouráním stresu.



I takto může vypadat pohled do firemní kanceláře. Nedávná studie ukázala, že zaměstnanci „na telefonech“ nejsou pro jejich pracovní výkon a nasazení žádným omezení. Stejně jako všude, i zde platí otřepané „všeho s mírou“...

V rámci studie se účastnila firma, která měla původně pro používání smartphonů na pracovišti velmi striktní pravidla. A to už od devadesátých let, protože se firma bála, že by byli zaměstnanci rozptylování telefony, když běžně pracují s nebezpečnými chemikáliemi. Jenže s nástupem smartphonů se ukázalo, že se zaměstnanci cítili „odpojení“ od světa a nespokojení se současným stavem. Management firmy, který telefony samozřejmě běžně používal, si nechal vypracovat studii u 40 zaměstnanců, kterým smartphony povolil a jejich výsledky porovnával se zaměstnanci, kteří měli jejich používání v práci zakázáno.

Komunikace s rodinou odbourá stres

Výsledky jasně hovořily ve prospěch zaměstnanců, kteří při práci používali telefony. Místo strachu o nedostatečný pracovní výkon nastal pravý opak, zaměstnanci už necítili určitý vnitřní konflikt mezi prací a osobním životem, protože si mohli spoustu osobních záležitostí vyřešit v pracovní době. Osobní textová komunikace v průběhu dne navíc podstatnou měrou přispěla k odbourání stresu. Zaměstnanci tak nemuseli čekat na konec pracovní doby, kdy by si mohli opět zapnout telefon a zjistit, co vše v jejich „offline“ čase stalo.

Podle zmíněných univerzit jsou výsledky této studie přelomové. Ukázalo se, že firmám stačí jen omezit používání telefonů na specifických místech (např. při zasedáním nebo v jídelně), protože jinak si zaměstnanci čas strávený na smartphonu v průběhu pracovní doby dokáží efektivně hlídat sami. A pokud máte i u vás v práci nějaký výrazná omezení pro používání osobních smartphonů, ukažte svému šéfovi tento článek...

Zdroj: Universityofgalway, Emerald