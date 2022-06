Tohle nám na keynote neřekli. Nové verze systémů od Applu přináší nejen novinky, ale i omezení

Úvodní keynote vývojářské konference Apple WWDC22 byla jedna velká show s mnoha efekty, za které by se nemusely stydět i některé filmy. Apple nám zde naservíroval spoustu softwarových, ale překvapivě i hardwarových novinek. Jak už tomu ale bývá, na některé informace zkrátka v časovém limitu nezbyl čas, nebo se zkrátka do výhradně pozitivně laděné keynote „nehodily”. Shrneme si podstatné detaily, které nám Apple tak trochu zamlčel.

Omezená podpora iOS a iPadOS 16

Jak mobilní systém iOS 16, tak tabletový iPadOS16 jsou plné mnoha velkých a ještě více drobných, ale praktických novinek. V případě systému pro telefony dokonce došlo i ke kompletnímu redesignu zamykací obrazovky a příchodu několika dlouho očekávaných funkcí. Navzdory tomu si ale na nový systém musí řada uživatelů nechat zajít chuť.



Nové operační systémy od Applu se bohužel na některá stávající zařízení nedostanou

Jak se po keynote ukázalo, nové systémy dostaly mnohem vyšší minimální požadavky a pro nový mobilní systém nyní potřebujete minimálně iPhone 8 (Plus) a novější. Na přísné omezení došlo také u iPadOS, kde je nově vyžadován iPad mini 5. generace, iPad 5. generace, iPad Air 3. generace či iPady Pro.

Stage Manager jen pro vyvolené iPady

Jednou z hlavních novinek systému iPadOS 16 je tzv. Stage Manager. Jde o úplně nové rozhraní ovládání, které na iPadu konečně přinese lepší práci s okny. Ta bude možné otevírat i přes sebe a ve skupinách je ukládat do lišty v levé části obrazovky. Ta zároveň bude sloužit k rychlejšímu přepínání spuštěných aplikací.



Hlavní novinky Stage Manager se nakonec dočkají pouze iPady s procesorem Apple M1

Pro Apple jde o další velký krok ke sjednocení ovládání tabletového iPadOS a desktopového macOS. Bohužel i toto má ale jeden velký háček. Až v poznámkách pod čarou na produktové stránce iPadOS 16 se dočtete, že tuto hlavní novinku nového operačního systému obdrží jen iPady s procesorem Apple M1, což aktuálně z široké nabídky výrobce splňují pouze tři modely.

Dlouho očekávaná novinka ve Face ID

Face ID je v iPhonech letos už pátým rokem a ukázalo se, že se stalo velmi populárním a bezpečným způsobem přihlašováním do telefonu. Dosud jej provázel jeden a ten samý nedostatek, na který si uživatelé stěžují od jeho samého začátku. Snímaní přes Face ID na iPhonu fungovalo jen v režimu na výšku. Přitom na iPadu Pro od začátku funguje v obou orientacích.



iOS 16 řeší nedostatek Face ID, který iPhony trápí už od začátku - možnost využití i v režimu na šířku

Ačkoliv to Apple na keynote nezmínil, s iOS 16 se toto mění a už i na telefonu si můžete telefon odemknout v orientaci na šířku, což se bude hodit například v autě. Ani zde ale nečekejte ryze pozitivní zprávy. Apple druhým dechem dodává, že tato novinka bude dostupná jen u některých modelů, tentokrát je dokonce ani nespecifikuje, protože zřejmě ještě vše ladí. Nám na iPhonu 13 Pro odemykání v landscape režimu funguje.

CarPlay jako velká neznámá

Jednou z působivých novinek iOS 16 je kompletně redesignované prostředí Apple CarPlay pro úplně nový zážitek z infotainmentu v automobilech. Vidět jsme mohli úplně novou grafiku s novými mapami a integrací systémových prvků auta, jako jsou otáčky motoru, rychlost jízdy, spotřeba, nastavení klimatizace a mnoho dalšího. To vše na libovolně velkém displeji a v některých případech i více displejích včetně toho palubního za volantem.



Redesignované Apple CarPlay vypadá v demu velmi působivě, ale dočkáme se jej nejdříve příští rok a zatím není jisté, zda výrobci aut Apple pustí k e svým dalším displejům pro zobrazení zmíněných novinek.

Zamrzí ale skutečnost, že sám Apple rovnou řekl, že nové CarPlay uvidíme v automobilech nejdříve příští rok, a to navíc až v jeho pozdější části. Nejzajímavější je ale to, co zatím neřekl. Jména automobilek. V minulosti už několikrát zazněly působivé novinky z této oblasti a přestože měly daleko do uvedení, alespoň jsme znali značky, kde novinky uvidíme. Nyní Apple mlčí a jak zveřejnil i server The Verge, o novince nemluví ani samotní výrobci. Otázkou je, zda výrobci vůbec Apple dokážou pustit na své sekundární displeje. To ukáže až čas.

Lepší práce s textem, ale pouze pro někoho

Na keynote se Apple poměrně dlouho věnoval práci s textem. Potěší zde například automaticky generované titulky k přehrávanému zvukovému obsahu. Působivé bylo také vylepšené diktování, kdy telefon z řeči rozpozná a doplní čárky nebo otazníky a dokonce lze diktováním posílat i emoji. Hodit se bude také úprava zadaného textu pouhým diktováním. Samotným vrcholem pak bylo to, kdy Apple ukázal, že už dokáže rozpoznat text například i ve videu a dále s ním pracovat.



S iOS 16 se iPhony naučí rozpoznat text i ve videu a s textem a řečí umí i další triky. Bohužel ale ne v češtině.

To vše jsou velmi užitečné novinky, ovšem s jedním omezením, které Apple raději nezmínil. Vše funguje primárně v angličtině. Některé ze zmíněných funkcí budou použitelné i v němčině, španělštině a dalších jazycích. Jedno je však jisté – Apple nadále nepodporuje češtinu.

