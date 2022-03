Tomu se říká radikální tuning. Číňan přidal iPhonu 13 Pro větráčky, USB-C i sluchátkový jack

Už v minulosti jsme byli svědky toho, že se nějaký kutil pokusil vzít telefon a předělat si jej k obrazu svému. Hodně se na podzim mluvilo o unikátním iPhonu X s USB-C konektorem, který se nakonec podařilo prodat za nemalé peníze. Nyní se tento krok pokusil trumfnout jeden kutil z Číny, a to hned v několika ohledech.



Číňan se na TikToku pochlubil originální předělávkou iPhonu 13 Pro Max

Není to žádný troškař, k předělání si troufnul rovnou u úplně nového iPhonu 13 Pro Max. Za druhé, aktér se rozhodně nehodlal zastavit u napájecího konektoru. Kromě něj se totiž rozhodl iPhonu vrátit také 3,5mm jack, o který telefony od Applu přišly již před lety. Číňan se však zamyslel i nad tím, co uživatele iPhonu trápí už roky – kapacita a výdrž baterie.

S větráčky má vyšší výkon

Celý telefon tak rozebral a místo původního akumulátoru použil rovnou dva takové, čímž celkovou kapacitu baterie zdvojnásobil. Je jasné, že takovou baterii už by do původního těla zařízení vměstnat nedokázal, takže byl nucen rozšířit i celkové šasi telefonu, čímž tloušťka telefonu výrazně narostla. Ani zde se však nezastavil a do nově vzniklého prostoru se rozhodl umístit i aktivní chlazení.

To obstarávala rovnou dvojice větráčků pro které udělal v šasi speciální průduchy, aby mělo odkud nasávat studený a kde vypouštět teplý vzduch. Hlavním rozdílem proti jiným předělávkám je ten, že číňan z iPhonu 13 Pro Max žádné původní prvky neubíral. Celkově tak vznikl jakýsi dvouvrstvý slepenec, který nabízí jak původní tělo s lightningem, který však doplňuje druhá vrstva s přidanými porty.

Pozitivní však je, že se kutilovi povedlo modifikaci zvládnout bez poškození telefonu, což v závěru svého videa na TikToku potvrdil i úspěšným dokončením benchmarku AnTuTu. Působivé je, že zřejmě díky aktivnímu při srovnání s druhým iPhonem 13 Pro Max dosáhl nový hybrid výrazně lepšího výsledku (870 tisíc vs 715 tisíc). Výsledek je tedy překvapivě skvěle funkční, otázkou však je, zda by si někdo takový kousek od kutila vzhledem k nelichotivému vzhledu zakoupil.

