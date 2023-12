Top 20 nejužitečnějších a nejlepších mobilních aplikací za rok 2023 podle MobilManie

Je to vlastně aplikace, která se vás snaží něčemu přiučit, a to maximálně poutavým přístupem. Nabízí mnoho témat z psychologie, filozofie, historie, financí, obchodu, zdraví, vědy, technologií a dalších. Rychle tak porozumíte složitým konceptům, které vám vysvětlují elegantní vizuální prvky objasňující klíčové myšlenky.

Pozitivní afirmace nejen že pomáhají k velkým posunům ve vašem myšlení, ale slouží také jako výzvy a každodenní připomenutí toho, čeho jste skutečně schopni a zajistí, že bude každý váš den úžasný. Zní to sice možná až příliš sluníčkově, pokud tomu ale nedáte šanci, tak skutečně nezjistíte, jestli to opravdu funguje.

Do plánovače tras můžete přidávat text, fotky, dát jej k dispozici ostatním členům, anebo jej sdílet jen se svými přáteli. Též přes něho můžete importovat a exportovat GPX soubory, třeba do hodinek Garmin. Podpora je zde i pro Apple Watch nebo hodinky s Wear OS.

PillBox

Nezapomeňte na své léky

iOS: zdarma (hodnocení 94 %)

Android: zdarma (hodnocení 90 %)

Možná jste to už slyšeli – uzdravení závisí na správném užívání léků. Jenže když jich užíváte hned několik, v jiné časy a třeba i jiné dny a na různé problémy, snadno člověk zapomene, anebo si není jistý, jestli si daný medikament již vlastně vzal.

Nejlepší způsob, jak v tom nemít hokej, je použít aplikaci, která bude na všechno myslet za vás. Právě to je PillBox. Vytvoříte si zde i vlastní harmonogram, zohledníte své aktivity, denní režim, druhy léků a způsob jejich podávání. Rozhraní je navíc tak jednoduché, aby jej pochopil každý.

Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Wachanga.com

Active Arcade

Nový pohled na to, jak být aktivní

iOS: zdarma (hodnocení 98 %)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení)

Platforma Active Arcade přináší nový pohled na to, jak být aktivní, a přitom se bavit. Jdete zde na to pouhým hraním několika jednoduchých her, jenže herní ovladač jste zde vy, kdy se k interakci využívá váš přirozený pohyb těla. Díky interaktivním prvkům se budete cítit, jako byste byli ponořeni do zcela nového typu arkádové hry.

Aplikace využívá pokročilé sledování pohybu celého těla poháněné umělou inteligencí v kombinaci s gamifikací a rozšířenou realitou, aby byl zážitek zábavný pro každého. Kamera bude digitalizovat váš pohyb a nabídne vám tak hru v reálném čase. Není třeba žádného speciálního nastavování, dodatečný hardware nebo další vybavení.