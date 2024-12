Top 20 nejužitečnějších a nejlepších mobilních aplikací za rok 2024 podle MobilManie

Superlist Úkoly a všechno kolem nich iOS: zdarma (hodnocení 92 %)

Android: zdarma (hodnocení 82 %) Pamatujete na velice populární úkolovou aplikaci Wunderlist? Tak Superlist je její nástupce, a to od původních vývojářů. Ti však ke smyslu „úkolů“ přistoupili trochu jinak, ale pořád co nejjednodušeji. Můžete zde vytvářet seznamy úkolů, zachycovat své myšlenky, psát poznámky, a to vše klidně se členy rodiny nebo kolegy z práce. Nad vším totiž můžete kolaborovat s kýmkoli, kdy dané úkoly daným uživatelům klidně i přidělíte. Zajímavá je pak integrace různých titulů, abyste data nemuseli zadávat ručně. Jde třeba o Microsoft To-Do, Google Kalendář, Gmail, Slack nebo Linear. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Superlist.com FireAlarm Žhavé informace o zásazích hasičů iOS: zdarma (hodnocení 88 %)

Android: zdarma (hodnocení 80 %) Jde o velice jednoduchou aplikaci, jejíchž hlavním cílem je informovat vás o výjezdech hasičů v tom kraji, ve kterém zrovna potřebujete – tedy když uslyšíte sirény, můžete tím snadno zjistit, kde se co zrovna děje. Okresů si můžete zvolit i více a dostávat tak i aktuální notifikace. Počítejte nicméně s tím, že bez registrace e-mailem to nepůjde (který je pak poměrně obsáhle spamován každou informací). Aplikace je skutečně jednoduchá, kdy se dělí na výběr okresů, přehled událostí, ale najdete zde i jistou sociální síť, ve které přibývají zejména fotografie ze zásahů hasičů. Obchod vám pak nabídne nějaký ten merchandising. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Firealarm.cz

Cartoon Weather Počasí s příběhy iOS: zdarma (hodnocení 98 %) Aplikaci má na svědomí český vývojář Michal Kus, který do App Storu dodal už několik titulů s tématikou počasí. Tato je ale opět jiná. Nabízí totiž promyšlený design, a to od půvabné animované scény po úžasně přizpůsobitelné panely, což nabízí příjemný a plně personalizovaný zážitek ze sledování počasí. Vzájemně se zde tedy kombinují zábavné prvky s přehlednou vizualizací údajů o počasí, jako jsou denní a hodinové grafy, meteogramy, srážkový radar, seznamy, tabulky atd. Tyto panely jsou interaktivní a po jejich rozkliknutí ukážou další podrobnosti. Počasí ale vidíte už z krajiny, která ho přímo odráží, a to i s příběhy, které se v souvislosti s aktuálním počasím přehrávají. Je jich navíc téměř 200. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Cartoonweather.com Gauth AI na domácí úkoly iOS: zdarma (hodnocení 92 %)

Android: zdarma (hodnocení 96 %) Ve srovnání s jinými pomocníky pro řešení domácích úkolů je Gauth rychlejší a přesnější, a to díky podpoře vlastní Gauth AI Pro. Problémy tak má vyřešit během několika málo sekund a poskytnout všechny odpovědi spolu s animovanými pokyny a podrobnými vysvětleními. Neorientuje se ale jen na matematické úlohy, protože rozumí i fyzice, chemii, biologii a další problematice, kdy umí třeba i sumarizovat texty. Stačí vám přitom jen jednoduše vyfotit daný úkol nebo jakýkoli text. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Gauthmath.com

Blackmagic Camera Profesionální video aplikace iOS: zdarma (hodnocení 96 %)

Android: zdarma (hodnocení 72 %) Jde o skutečně profesionální video aplikaci, se kterou nemusíte pořizovat jen běžné klipy, ale klidně i celovečerní filmy. Najdete v ní k tomu všechny potřebné nástroje, přičemž o jejích kvalitách hovoří i to, že ji na iPhonech používá Apple k nahrávání svých Keynote. Rozhraní se ale i tak snaží být maximálně vstřícné a intuitivní. Samozřejmostí je nastavení si všech důležitých hodnot, abyste měli scénu a ostatně i výsledek plně pod kontrolou. Přítomno je také nahrávání do 8K a zálohování do cloudu. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Blackmagicdesign.com Hafinder Seznamka pro psy iOS: zdarma (hodnocení 64 %)

Android: zdarma (hodnocení 88 %) Sociální sítě pro psy nejsou žádnou novinkou. Hafinder je ale skutečně užitečnou sítí, která pomůže především všem páníčkům. Je to totiž socializační síť, ve které algoritmus založený na dvacetileté zkušenosti tvůrců s psí komunikací doporučí vhodné parťáky nejen na venčení. Pokud totiž straníte svého psa těm ostatním, může z něho být bázlivý pes vůči těm ostatním prchlivý ale stejně tak agresivní. Do aplikace tedy zadáte jeho charakteristické rysy a podle nich vám ve vašem okolí titul vyfiltruje, s kým je vhodné se setkat a komu se naopak raději vyhnout. K tomu jsou zde společné výcviky a třeba i učení se komunikace. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Hafinder.cz

Tymbe Brigády z celé ČR iOS: zdarma (hodnocení 94 %)

Android: zdarma (hodnocení 78 %) Vyberte si brigádu ve svém městě nebo jeho okolí, ověřte své údaje a on-line podepište všechny potřebné dokumenty. Pak už si naplánujete konkrétní směny, odpracujete si je a jakmile vedoucí potvrdí vaši docházku, můžete si kdykoliv vyplatit svou odměnu. Zdá se, že budoucnost brigád je konečně tady. Navíc můžete po každé své směně brigádu ohodnotit a za každé takové hodnocení získáte ke své odměně ještě další bonus. V případě potřeby dokonce můžete zamluvenou brigádu 24 hodin před nástupem zrušit. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Tymbe.cz Readmio: Picture to Story Kresby přeměněné na pohádky iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení) Aplikace vnese do uměleckého díla vašeho dítěte nádech magie tím, že jeho kresby přemění na podmanivé pohádky a příběhy. Začíná to u toho, že fotoaparátem zachytíte kresbu, pak už jen klepnete na tlačítko Make a Story. Následně budete sledovat, jak pokročilá technologie umělé inteligence interpretuje prvky kresby a vytváří jedinečný a personalizovaný příběh. Každá kresba vede k jinému příběhu. Ten jde i uložit a dále sdílet. Aplikace přitom povzbuzuje děti, aby prozkoumávaly svou kreativitu, zlepšuje jejich čtenářské dovednosti a podporuje lásku k vyprávění příběhů. Aplikace navíc nefunguje na základě předplatného. Můžete si zakoupit jednorázové kredity a použít je, kdy budete chtít. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Readmio.com

TasteTown Ochutnejte nové chutě iOS: zdarma (hodnocení 74 %)

Android: zdarma (hodnocení 70 %) Platforma TasteTown má dva hlavní cíle. První je, aby vám pomohla objevovat podniky a ochutnávat tak něco, co dosud neznáte. Druhý pak, abyste na tomto rozšiřování si gastronomických obzorů „neprojedli“ kalhoty. Nabízí vám totiž množství slev, nmezi které patří třeba ty 30% nebo 1+1 zdarma. První ochutnávku máte zdarma, pak je na řadě předplatné. I to roční se ale vzhledem ke své ceně a tomu, kolik na něm můžete ušetřit, vyplatí, a to už od páté návštěvy. Problém je jinde. Platforma zatím funguje jen v Praze a Brně. Rozhodně by to tak chtělo rozšíření i alespoň do větších krajských měst. Vše bude samozřejmě záviset na jejím úspěchu. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Tastetown.cz Google Gemini AI asistent od Googlu iOS: zdarma (hodnocení 94 %)

Android: zdarma (hodnocení 90 %) Bylo tomu v červnu, kdy se AI od Googlu v podobě jeho aplikace Gemini podívala na Android. Na iOS šlo ale k této umělé inteligenci přistupovat jen skrze aplikaci Google. To se ale v listopadu změnilo, protože společnost vydala samostatnou aplikaci se svým chatbotem i pro iPhony. Největší jeho síla je v provázanosti s ostatnímu službami Googlu, takže vám třeba vytáhne dávno zapomenuté emaily z plánování rodinné oslavy, zároveň ale samozřejmě umí pomoci třeba s přípravou na pracovní pohovor, nebo při ladění výslovnosti cizího jazyka. Je toho prostě hodně. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Gemini.google.com

Lokni Filtrovaná voda bez obalu iOS: zdarma (hodnocení 96 %)

Android: zdarma (hodnocení 86 %) Startup Lokni provozuje síť filtračních stanic na pitnou vodu po celé ČR. Ty jsou umístěny na univerzitách a vlakových nádražích. Přináší tedy čerstvou vodu po ruce ve městě i na cestách, zdarma nebo za zlomek ceny té z obchodu v plastové lahvi. S nově vylepšenou aplikací mohou uživatelé čepovat vodu do vlastní lahve bezplatně nebo ve větším množství v rámci některého z placených tarifů a tím také šetřit životní prostředí. Byly vylepšeny mapy i navigace, přibyla možnost sledovat svůj pokrok a dosahovat různých milníků. Záložka domácí filtrace pak umožňuje uživatelům systému domácí filtrace sledovat, kdy je potřeba vyměnit filtr. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Lokni.cz Claude by Anthropic AI asistent iOS: zdarma (hodnocení 96 %)

Android: zdarma (hodnocení 94 %) S Claudem od Anthopic, tedy společnosti zabývající se výzkumem AI, máte svět umělé inteligence přímo ve své kapse nehledě na zařízení, které používáte. Stačí zahájit chat, poslat Claudovi fotku, připojit soubor – a zeptat se, na co potřebujete. Můžete spolupracovat na důležitých úkolech i jakkoli složitých problémech, stejně jako si jen nechat napsat e-mail, shrnout nějaké informace atd. Asistent čerpá ze své vlastní knihovny Claude 3, takže poskytuje své vlastní odpovědi, nejedná se tedy jen o nějaké rozhraní pro ChatGPT nebo Gemini. Asistent je zdarma, platíte jen v případě, že chcete získat přístup k dalším modelům Claude 3 Opus a Haiku. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Claude.ai

Zerocam Focení bez složitostí iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení) Cílem této aplikace je udělat z vašeho smartphonu zařízení typu point-and-shoot, tedy bez zaobírání se jakýmikoli složitostmi kolem podrobnějšího nastavování fotografických hodnot. Máte se totiž věnovat scéně, ne složitostem, které vám ukazuje displej. Proto tu není ani mřížka. Zajímavé ale je, že aplikace fotografie zachytí do formátu RAW a až poté je s postprodukcí převádí do JPEG, čímž se snaží dostat z nich maximální možnou kvalitu. Nemusíte tak mít strach z přepalů, odlesků ani třeba nedokonalostí Smart HDR. Fotografie zde pořizujete tedy skutečně vy a váš telefon, nikoli AI. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: X.com Prosper Denní plánovač iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (hodnocení 80 %) Má se jednat o definitivní aplikaci, kterou potřebujete pro to, abyste zůstali plně organizovaní a příkladně zvládali váš rušný život. Nabízí přehlednou a dynamickou časovou osu, na které najdete své úkoly podle zadaných časů a doby jejich trvání. Na první pohled tak vidíte, co musíte a kolik vám to zabere času. Vytváření úkolů je přitom maximálně jednoduché a zabere vám to jen pár sekund. Přítomny jsou i dílčí úkoly, poznámky a seznamy a rozhodně vás budou bavit motivační statistiky, které vizualizují váš pokrok pomocí poutavých grafů a postřehů. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Prosper-app.com

Arc Search Prohlížeč, který prohlíží za vás iOS: zdarma (hodnocení 96 %)

Android: zdarma (hodnocení 90 %) Aplikace je webový prohlížeč, který nesplňuje jen vaše potřeby — předvídá je. Tvaruje se navíc podle toho, jak vy sami internet používáte. Vše si uspořádáte bez jakékoli námahy, tedy práci, studium, koníčky, a to vše v jednom okně pomocí prostorů a profilů. Jsou zde funkce jako BROWSE FOR ME a PINCH TO SUMMARIZE, které dělají tu zásadní práci za vás. Např. druhá zmíněná je ta, kterou najdete v Galaxy AI Samsungu, ale kterou tedy můžete používat i mimo aplikaci Samsung Internet. Díky intuitivnímu shrnutí tím dostanete stručné přehledy, aniž byste se prodírali tunou textu. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Arc.net Taskade Produktivita za pomoci AI iOS: zdarma (hodnocení 92 %)

Android: zdarma (hodnocení 96 %) Průměrný člověk má podle různých průzkumů na 70 tisíc myšlenek denně. Pomocí aplikace Taskade se pak pokusíte zachytit alespoň většinu z nich, tedy samozřejmě pokud jde zrovna o ty důležité. Je to prostor pro vaše poznámky, nápady, náměty, koncepty, ale i cíle nebo každodenní úkoly. Funguje tu i spolupráce v reálném čase, nechybí pokročilé filtrování, pro což je zde možné označovat obsah i hashtagy, spolupracovníky (takže i rodinné příslušníky) zase zmínkami. Funkce AI pak zahrnují chat, tvorbu struktury obsahu, hledání na webu, SEO, rozšíření nebo přepsání obsahu, sumarizaci, podúkoly nebo překlad. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Taskade.com

Spoke Nejen pro lepší spánek a soustředění iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení) Spoke se vám pokusí pomoci lépe spát a posílit vaše myšlení díky jedinečné směsi Lo-fi hudby, hip hopu a všímavosti. Chce, abyste s aplikací překonali všechny životní výzvy, a to prostřednictvím motivačního mluveného slova, práce s dechem, poslouchání ideální hudby a zvuků, léčivých frekvencí i třeba alfa vln. Je to samozřejmě o personalizaci, kterou ale poznáte už v základu aplikace, protože ta i bez platby poskytuje na 7 hodin obsahu. Témata jsou pak ze širokého spektra: od meditace a spánku přes soustředění a kreativitu po získání energie. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Spoke.world Zumba Největší světová taneční platforma iOS: zdarma (hodnocení 100 %)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení) Zumba je lídr v oblasti fitness, a to již více jak dvě desetiletí. Paradoxně ale neměla tato největší světová taneční platforma svou vlastní verzi aplikace. Tedy do teď. Ta tak spojuje Zumbu (kombinaci pohybů s nízkou a vysokou intenzitou), hudbu a instruktory s uživateli tak, aby ti dostali prvotřídní zážitek ze svého cvičení nebo tance, protože záleží, jak se na to vlastně díváte. Jinak je to taková klasika. Zvolíte si svou úroveň, určíte cíle, kterých chcete dosáhnout a vrhnete se do „cvičení“. Lekce jsou různé, a to už od tří po 50 minut. Cvičit pak můžete i před televizí, protože do ní může aplikace posílat obsah. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Zumba.com

VOS.health Deník vašeho duševního zdraví iOS: zdarma (hodnocení 96 %)

Android: zdarma (hodnocení 90 %) Víte o tom, že každý třetí Čech trpí depresemi či úzkostmi? Pokud patříte právě mezi každého třetího, tak vám v určitých ohledech dokáže pomoci platforma VOS. Je zde totiž přítomna funkce ChatMind, což je AI wellbeing kouč, tedy psycholog poháněný umělou inteligencí poskytující rady na základě vašich osobních dat. Vyjma toho aplikace udržuje váš přehled o náladě a snaží se pracovat na dlouhodobém jejím zlepšení. Spolu s pocity i emocemi si ji zde můžete zapisovat do deníku. Důležité jsou ale také četné analýzy, které vám pomohou porozumět sami sobě. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Vos.health Kidslox Rodičovská kontrola iOS: zdarma (hodnocení 86 %)

Android: zdarma (hodnocení 78 %) I když nabízejí mobilní platformy vlastní řešení pro rodičovskou kontrolu, nemusí být tak komplexní a snadno použitelné jako řešení třetích stran. S Kidslox kdykoli na dálku uzamknete zařízení svého dítěte, nebo třeba upravíte nastavení denních limitů, zablokujete aplikace, přístup k internetu a můžete filtrovat i obsah na webu. Není to ale jen o omezování, je to i o motivaci. Aplikace se totiž snaží děti popostrčit k tomu, aby se spíše věnovali škole nebo domácím pracím namísto koukání do telefonu. Za to je pak také odměňuje. Velkou výhodou je, že titul funguje multiplatformě, je tedy jedno, jestli máte zařízení s Androidem a dítě iPhone nebo opačně. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Kidslox.com