Toto bylo pět nejhorších verzí Androidu. Nepovedly se, měly spoustu chyb a nebo jsme se jich vůbec nedočkali

Ne, že bychom chtěli něco přivolávat, ale ve světle blížícího se Androidu 15 (do Pixelů by měl dorazit se zpožděním až v polovině října) si můžeme připomenout pět verzí Androidu, které se úplně nepovedly. Některé verze umístěné v žebříčku mají už poměrně starší datum, ovšem i v relativně nedávné době najdeme verzi mobilního systému od Googlu, která měla k dokonalosti daleko.

Android 6.0 Marshmallow

rok: 2015

Pomyslnou pátou příčku obsadil Android 6.0 Marshmallow. Jedinými pozitivy byla slušná výdrž telefonů na jedno nabití, podpora USB-C konektoru a čtečky otisků prstů. Vše ostatní se ale pokazilo. Starší telefony, na které se Android 6.0 dostal, trpěly zhoršeným výkonem. A nebo po aktualizaci vůbec nenaběhly. Z některých telefonů se tak stala jen okrasná těžítka.



Android 6.0 Marshmallow s grafickou nadstavbou od Samsungu

Problematický byl zpočátku nejasný a komplikovaný systém oprávnění, který zmátl, nejen uživatele, ale hlavně také vývojáře aplikací. Telefony měly dále problém s nabíjením (vybíjely se rychleji, než se současně nabíjely) a také s datovými přenosy. Android 6.0 dále přinesl možnost formátovat SD kartu jako interní úložiště, některé aplikace se však i přesto na tuto „interní kartu“ nedokázaly nainstalovat.

Android 9.0 Pie

rok: 2019

Android Pie přinesl do výbavy Androidu režim Digitální pohoda a v žebřících verzí Androidu se dlouhodobě držel na špici. Ale také přišel se spoustou nedodělků a nečekaných záležitostí. Z horní lišty zmizel rychlý přístup do nastavení, změnilo se logika bočních regulátorů hlasitosti. U některých telefonů nefungoval adaptivní jas, aktivace režimu rozdělené obrazovky byla zbytečně komplikovaná...



Ovládání gesty bylo u Androidu 9.0 spíše krokem vedle

...a pak tu bylo vyloženě nepovedené ovládání gesty. Uprostřed spodní lišty se zabydlela „pilulka“, pomocí které jste se prakticky museli odnaučil ovládat telefon a naučit se nová gesta. Z tohoto nepovedeného systému využívající posuny prstu do čtyř světových stran se vyvinula dnešní podoba, ovšem před lety to byl spíše krok vedle. Pilulka nebyla automaticky aktivovaná u všech telefonů, výrobci upřednostňovali navigaci se třemi tlačítky. Takový Pixel 3 ale neměl moc na výběr. Google chtěl už od Androidu 9.0 Pie sebevědomě zrychlit aktualizace Androidů, a moc dobře víme, jak to nakonec dopadlo.

Android 12

Rok: 2021

Problémy se nevyhnuly ani relativně mladému systému Android 12. S jeho vývojem měl problém už samotný Google, a to se přeneslo i na další výrobce. Ti měl problém na Android 12 přidat své vlastní nadstavby a tak se našlo několik modelů, které místo toho běžely na čistém Androidu. Pixely update dostaly dokonce dvakrát. První aktualizace jen reinstalovala původní Android 11, druhá pak z Pixelů nefunkční těžítka. Blikaly jim displeje, čtečka otisků byla extrémně pomalá, nabíjení postrádalo potřebný výkon a zmizelo i odemykání obličeje.



Navenek působil s prostředím Material You moderně, ale uvnitř to dřelo. Android 12 nadělal vrásky, nejen Googlu, ale i dalším OEM výrobcům

Po aktualizaci telefonů dalších značek se objevily problémy s opožděnými notifikacemi, které některé Pixely trápí dodnes, telefony měly nižší výkon a nebyly tolik plynulé. Uživatelé z nové verze systému rozhodně nebyli nadšení, a oficiální fóra Googlu zaplavily dotazy týkající se rollbacku na Android 11. A pak tu byla ještě „zbytečná“ verze Android 12L, kterou Google rychle vydal pro skládací telefony a tablety. Ve finále ale dorazila jen na minimum zařízení, a změny se do těchto zařízení dostaly spíše až s Androidem 13.

Android 5.0 Lollipop

Rok: 2014

Chyby, chyby a zase chyby. Android 5.0 Lollipop se nikdy neoprostil od nálepky systému, který sice přinesl Material Design, na nějž navázaly budoucí verze Androidu, ale jinak to byl spíše krok zpět. Systému chyběla spolehlivost a jednotnost prvků uživatelského rozhraní, který byl podle některých uživatelů až příliš zjednodušený. To se však neobešlo bez spousty chyb.



Android Lollipop přinesl Material Design, ale s tím také spoustu chyb. Ve své době byl oproti iOS hodně pozadu

Ze začátku vadil snížený výkon telefonů, vypínání rychle vybitých telefonů, které po opětovném spuštění měly ještě dostatek baterie. Ve srovnání se soudobým iOS 8 vypadala tato verze Androidu jako hodně zastaralá. A zatímco Google řešil design a stále to nebylo ono, Apple už si chystal funkci Continuity. A na tu Google navázal až o devět (!) verzí později.

Android 3.0 Honeycomb

Rok: 2011

Google v roce 2011 potřeboval rychle dostat na tablety s Androidem operační systém, který by konkuroval iPadům. Rychlokvaška byla propadákem ze všech úhlů pohledu. Navíc se dostal jen na tablety, a to jen na vybrané modely. A protože se jich neprodávalo mnoho, spousta z nás tuto verzi systému v akci ani neviděla.



Tabletový Android Honeycomb

Pro systém bylo typické obrovské množství chyb, pády aplikací a nestabilita. Některé designové prvky vypadaly podivně, a Google je do běžného Androidu zařadil až v následujících několika letech. Google přispěchal s verzemi 3.1 a 3.2, které opravily zásadnější nedostatky, pachuť první verze systému ale zůstala. Možná i kvůli Honeycombu byl zájem o Android tablety před lety takový, jako byl...

Kandidátů na nejhorší verze Android bychom určitě našli ještě více. Mohla by to být i „polovičatá“ první verze nebo třeba Gingerbread, který prošel nespočtem aktualizací (skončil na verzi 2.3.7), než byl systém plně funkční a relativně bez chyb. Vybrali by jste mezi nejhorší verze Androidu, podle vlastních zkušeností, jiné kandidáty?