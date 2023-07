Toto byly legendy! Nejlepší telefony Motorola – značky, která nastartovala mobilní svět

Ikonický flipový telefon, pro mnohé legenda všech legend: Motorola StarTAC , rok narození 1996. Otevírací konstrukce se posunula do zcela jiné úrovně, vyklápěla se horní část s reproduktorem, která odkryla klávesnici a displej. StarTAC znamenal další miniaturizaci, ve své době to byl nejmenší telefon vůbec, poprvé s hmotností pod 100 gramů.

Motorola V3 Razr , tedy žiletka, nejtenčí telefon své doby. Zásadní byl také design a použité materiály, laserem řezaná klávesnice. Z tohoto konceptu zkoušela těžit ještě o mnoho let později, kdy se pomalu propadala do agónie. Ale s Razrem byla ještě na vrcholu! Razr měl ultimativní image, snad ještě lepší než iPhone dnes.

Jednalo se o manažerský mobil, který podporoval evropská pásma i americkou frekvenci 1 900 Hz. Telefon klasické konstrukce s anténkou a dobře čitelným konstrastním displejem (rozlišení 96 × 32 pix) dostal do výbavy 500mAh baterii. Měl aplikace pro organizači času, infračervený port nebo hlasové vytáčení až pro 25 kontaktů a do paměti jste uložili prakticky neomezený počet tříminutových hlasových poznámek. Nedostatkem byla vysoká cena, která ve své době atakovala nepříjemně vysokou hranici 15 tisíc korun.

Motorola Timeport 260 , do stříbrné převlečená Motorola P7389i, byla prvním telefonem v Česku, který podporoval službu GPRS (2+1 timeslot). Telefon přišel na trh v roce 2001, a my jsme se v samostatném článku nahlas ptali, zdá „má dnes GPRS vůbec smysl“. Myšlena však nebyla samotná podstata mobilních dat, ale placení za objem přenesených dat, kdy se načetla stránka, na které jste mohli „zadarmo“ strávit tolik času, jak dlouho jste potřebovali. Služba GPRS zrovna startovala u operátora EuroTel.

Hlavní výhodou véčka byl druhý displej. Konečně jste věděli, kdo přesně vám volá ještě předtím, než jste véčko otevřeli, a tím i automaticky přijali hovor. Vnitřní displej byl posvětlen modře. Druhou část telefonu zabírala rozměrná klávesnice. Kurzorový „kříž“ měl jen směr nahoru a dolů, do stran jste se pohybovali přes hvězdičku a křížek ve spodní části klávesnice. Véčko bylo na svou dobu vybaveno nadstandardně, a tak nepřekvapí jeho vysoká pořizovací cena. Zaplatit 25 - 30 tisíc korun za mobil v roce 2001 - to rozhodně nebylo souzeno každému.

V květnu roku 2004 dorazil na trh telefon, na který se čekalo opravdu dlouho. Ale čekání stálo za to. Motorola V600 bylo špičkové véčko, které mělo ve své době snad vše, na co jste mohli jenom pomyslet. Pokud jste chtěli výrazně ušetřit, byla v té době už pár měsíců na trhu Motorola V300 , kdo si ale počkal přes rok na vyšší model (a adekvátně připlatil), určitě neprohloupil.

Dnes bychom z rychlosti asi zešedivěli, ale tenkrát to byl skok kupředu, Motorola MPx200 zvládla věci, které do té doby uměly pouze počítače. Klíčovým atributem úspěchu byla cena, i u nás se po relativně krátké době tahle „Motorka“ prodávala za snových šest tisíc!

Dotykový displej, Wi-Fi, Bluetooth, slot na paměťové karty, fotoaparát… Dnes je to normální výbava, ale tenkrát to uměla jen hrstka strojů a Motorola MPx vystupovala z řady svou unikátní konstrukcí.

Displeje jsou odjakživa hranaté a od toho se odvíjí konstrukce veškeré elektroniky. Přesně tohle dogma se rozhodla zbořit Motorola V70 . Displej ve skutečnosti kulatý nebyl, ale rozhodně to tak vypadalo. A to se psal rok 2002.

DynaTAC 8000X: První může být jen jeden!

Nelze začít jinak. Jak jinak zdůraznit význam Motoroly, než připomenout, že právě tahle firma zkonstruovala první mobilní telefon v historii. Jmenoval se Motorola DynaTAC 8000X, byl velký (25 cm bez antény), těžký (794g) a vzniknul na základě autotelefonů, které bylo tehdy možné spatřit v nejluxusnějších limuzínách a hollywoodských filmech. Neměl displej a jeho baterie vystačila na půl hodiny hovoru, pak se musela půl dne dobíjet. Cena 4 000 dolarů znamenala asi 100 000 korun československých – tedy dvě tehdejší Škodovky.

Životní cyklus první „Moto“ je plný paradoxů. Vývoj prvního funkčního prototypu proběhl koncem roku 1972 a trval pouhých šest týdnů! Do prodeje se však dostal až po deseti letech v roce 1983. Proč to trvalo tak dlouho? Chyběla drobnost – síť, do které by se telefon připojil.



Legendární Motorola DynaTAC 8000X a její duchovní otec Martin Cooper. Tato dvojice si připsala první hovor z mobilního telefonu - stalo se tak 3. dubna 1973

DynaTAC vyvolal jev v Americe nevídaný – v prvních dnech se na něj stály dlouhé fronty (asi jako dnes při uvedení nových iPhonů do prodeje) a popularita tomuto telefonu vydržela. V podstatě deset let starý mobil vydržel na pultech obchodů dalších jedenáct let. To je dnes naprosto nemyslitelné…