Toto byly největší legendy BlackBerry. Značku definovala klávesnice a pak ji i pohřbila

Už tehdy ale byla stěžejním prvkem všech zařízení samostatná a prostorná QWERTY klávesnice, která je do dnešních dní jednoznačným poznávacím znamením. Když vidíme u telefonu QWERTY klávesnici, skoro každého jako první napadne spojitost s touto legendární značkou. Ta se ve své době vyhřívala na výsluní, nejen díky klávesnici, ale také díky pokročilému šifrování. Už od počátku si tak značka budovala reputaci zejména mezi politiky a firemními manažery, kteří přicházeli do kontaktu s citlivými a utajovanými informacemi.

Kanadská značka BlackBerry se u mnohých uživatelů nesmazatelně zapsala do jejich mobilní historie. Firma začala mobilní zařízení chrlit do světa v roce 1999, byť pod názvem RIM (Research in Motion) existovala již od roku 1984. Nejprve se jednalo o pagery, poté přišly na řadu komunikátory a telefony s černobílým, posléze s barevným displejem.

Legendy značky BlackBerry

BlackBerry 7230 (2003)

BlackBerry z mobilního „pravěku“, které ještě nemělo novodobé logo s ostružinou. To byl BlackBerry 7230. Jednalo se o jeden z prvních komunikátorů značky, který dostal do výbavy „velký a kvalitní“ barevný displej. Telefon podporoval Javu a dokázal otevírat kancelářské dokumenty.

Interní paměť měla 16 MB, operační paměť telefonu byla 2 MB. Pokud vás tyto údaje zarážejí, vězte, že se z dnešního pohledu jedná o 20 let staré mobilní zařízení. Anténa byla integrovaná, a ve své době zařízení konkurovalo platformám Palm OS, Pocket PC a Symbian. A kde je jim dnes konec...

BlackBerry Pearl 8100 (2007)

Jedním z prvních BlackBerry zařízení v Česku byl model BlackBerry Pearl 8100. Právě ten odstartoval budoucí podporu služeb BlackBerry u všech operátorů v Česku. Telefon se snažil vypadat co možná nejblíže klasickému telefonu, ovšem klávesnice byla QWERTY. Tlačítka však byla hodně namačkané na sobě, každé z nich napsat dva znaky. Podle toho, na které straně jste jej stiskli.

O výkon se staral 300MHz procesor, v telefonu běžel systém BlackBerry OS 4.5. Uživatelé u telefonu vyzdvihovali stabilitu systému i výdrž na jedno nabití. Na druhou stranu byl občas znát nedostatečný výkon procesoru a ani kvalita zpracování telefonu nebyla příkladná. Zadní kryt měl dost vekou vůli. V roce 2010 se první generace dočkala nástupnického modelu Pearl 9100.

BlackBerry Storm 9500 (2008)

První rychlou odpovědí na iPhone byl ve své době BlackBerry Storm. Telefon s „klikacím“ displejem. Značka chtěla přemostit staré a nové technologie a krutě se ji to vymstilo. Telefon sice nabídl na svou dobu velký 3,25" dotykový displej, ovšem technologie „SurePress“ znamenala, že celý displej byl jedno velké tlačítko. Pod displejem byla vrstva mechanických přepínačů, které jste museli fyzicky stisknout přes displej, takže byla zpětná odezve stejná (zvuk dokonce ještě hlasitější), jako u fyzické klávesnice.

Nápad to byl skvělý, v praxi však bylo rychlé psaní na telefonu prakticky nemožné. Displej navíc na psaní reagoval s velkým zpožděním. Další znak jste mohli napsat až poté, co se ten předešlý „vrátil“ do původní polohy. Ne, softwarem prostě hardwarovou klávesnici nenahradíte. A BlackBerry Storm se to musel naučit tou těžší cestou.