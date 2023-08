Toto je 10 nejprodávanějších mobilů za první pololetí. Žebříček si rozebral Samsung s Applem

Nejprodávanějším konkrétním modelem smartphonu za první pololetí letošního roku je od Applu. Nejvyšší model „jablečného“ portfolia, Apple iPhone 14 Pro Max se během ledna až června 2023 distribuoval v objemu 26,5 milionu kusů a stal se tak nejprodávanějším telefonem. Vyplývá to z průzkumu britské marketingové a konzultační společnosti Omdia.

iPhone 14 Pro Max vládne žebříčku i přesto, že se jedná o jeden z nejdražších sériově vyráběných telefonů současnosti – jeho cena na globálním trhu se pohybuje od 1100 do 1600 dolarů (v Česku je to podle velikosti vnitřního úložiště 37 až 53,5 tisíce korun). Na druhém místě skončil sourozenecký model iPhone 14 Pro, jehož se do distribuční sítě (nejedná se o prodeje koncovým spotřebitelům) dodalo 21 milionů.

Polovinu celého desetistupňového žebříčku ovládl Apple, a to v jeho horní polovině rovnou s těmi nejdražšími modely. Navíc meziročně posílil pozici u Pro modelů, kterých se prodalo více (ve srovnání s loni aktuálními vlajkovými modely iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max). Navíc se mu dobře daří doprodávat i starší „výběhové“ modely. Například už téměř 4 roky starý iPhone 11 se stále dokáže dostat do první desítky.

Ostatní paběrkují

To přítomnost druhé značky v žebříčku je o něco skromnější. Samsung se prosazuje až od 5. místa, a to navíc jedním ze svých nejlevnějších modelů Galaxy A14, který se prodává v základu za nějaké 4 tisíce korun – tedy asi 10× menší hodnota za jeden prodaný kus než u nejdražších modelů Applu. Nejcennějším zářezem Samsungu je cca 10 milionů prodaných špičkových modelů Galaxy S23 Ultra. Dále už následují opět spíše levnější modely řady Galaxy A, ačkoli model A54 (na osmém místě) patří v rámci této řady k těm dražším.

Žebříček Omdia ilustruje několik zajímavých poznatků z globálního trhu. Opravdu vydělávat na prodeji mobilů dokážou jen dvě značky – Apple a Samsung. Nikdo další se do Top 10 nedostal, vypadlo i loni zastoupené Xiaomi. Ostatní značky se mohou sice prosazovat lokálně v určitých světových regionech, ale v globálním pohledu spíše paběrkují.

Dále je patrné, že i když je Apple jednoznačně nejúspěšnějším výrobcem telefonů, ne všechny jeho modely jsou automaticky prodejní hit. Například loni poprvé uvedenému iPhonu 14 Plus (nahrazujícím předchozí Mini) se do Top 10 dostat nepodařilo, stejně jako loňskému „levnému“ SEčku. Do třetice je vidět, že do masového prodeje se zatím vůbec nepropsaly jakékoli véčkové nebo skládací modely. I když zájem o ně postupně roste, stále jde spíše o okrajovou skupinu produktů.

Slabší poptávka po „základních“ iPhonech 15

Globální trh chytrých telefonů zaznamenává už několikátým rokem pokles objemů prodeje. Trh střední a nižší třídy se zmenšuje v důsledku ekonomické recese (a také díky rozvoji trhu s použitými a repasovanými smartphony). Na druhou stranu trh prémiových smartphonů neustále roste, protože na cílovou skupinu těchto zákazníků nedopadá inflace a recese tak tvrdě, navíc se zájem o dražší modely začíná zvedat i na rozvíjejících se trzích.

Omdia i tak očekává, že celosvětové dodávky smartphonů letos opět poklesnou. „Propad trhu střední a nižší třídy bude pokračovat i ve druhé polovině letošního roku a rostoucí podíl prémiového segmentu podpoří uvedených nových iPhonů 15. Dodávky smartphonů s Androidem v nižší a střední třídě čeká další pokles. Celkové letošní dodávky iPhonů budou podobné jako v loňském roce nebo mírně klesnou kvůli slabé poptávce po standardních a Plus modelech,“ nastínil budoucí vývoj Jusy Hong ze společnosti Omdia.