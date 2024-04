Toto je 10 nejprodávanějších telefonů za rok 2023. Je velká šance, že některý z nich používáte i vy

Mobilní výrobci se každý rok snaží zaujmout nejrůznějšími telefony, mezi nejprodávanější však můžeme zařadit ty, kterým se zadařilo ideálně propojit design, funkce a hlavně koncovou cenu. V žebříčku nejprodávanějších smartphonů za loňský rok najdete sedmikrát iPhone a tři levná „áčka“ od Samsungu. Uživatelé měli největší zájem o telefony posledních tří generací iPhonů a také o Androidy, u nichž je na prvním místě značka a zejména nízká pořizovací cena.



Mezi deset nejprodávanějších telefonů roku 2023 se zařadily i iPhony 15. A to na trhu byly jen několik měsíců...

Žebříčku dominoval dva roky starý základní model iPhonu, a to s poměrně velkým náskokem. Ukazuje se však, že uživatelé iPhonů už nutně nemusí mít poslední modely, byť ty se do žebříčku dostaly už po pár měsících prodejů. To Samsungy se do TOP 10 dostaly díky prodejům v rámci většiny roku. V žebříčku najdeme smartphony z let 2022 a 2023, ale také jedno překvapení. iPhone z roku 2021 obsadil čtvrté místo, a rozhodně to není náhoda. Má stále co nabídnout, a ví to i mobilní operátoři...

Kompletní žebříček telefonů si můžete prohlédnout v galerii tohoto článku.

Zdroj: Counterpointresearch