Toto je extrém. Data na roamingových eSIM vycházejí v Česku výhodněji než běžný dokup od operátora

Ceny mobilních dat jsou v Česku neúměrně vysoké. Vedle srovnání s ostatními evropskými zeměmi, s nimiž sdílíme roamingový trh za stejných cenových podmínek („Roam Like At Home“), o tom svědčí i cenová nabídka „nadnárodních virtuálů“, kteří poskytují datové tarify prostřednictvím eSIM.

Jedná se o internetové služby jako Airalo, Nomad, Sparks, Holafly, Airhub a další. Na jejich stránkách si vyberete zemi nebo region, v němž chcete používat eSIM, zaplatíte za tarif (většinou podle objemu dat na určitý časový interval), obdržíte jednorázový QR kód, aktivujete a můžete používat.

Tato služba má obrovskou výhodu v zahraničí, kde nemusíte shánět SIM místního operátora a probírat se složitými nabídkami tamních tarifů. Málokoho by ale napadlo použít roamingovou eSIM i doma, místo svého vlastního domácího operátora. Trh s cenovými nabídkami mobilních služeb je v Česku tak deformovaný, že i tyto roamingové eSIM zde paradoxně v některých případech mají svůj smysl.

Data na roamingové eSIM až 3× levnější

Příkladem může být cenově extrémně nevýhodný dokup dat u většiny tuzemských paušálních tarifů. To je další taktika operátorů, kteří zákazníky na sílu tlačí do tarifu s vyšším objemem, ideálně tím neomezeným, i když by jim ve většině měsíců stačilo menší množství dat. Pokud totiž zákazník svůj měsíční objem dat náhodou vyčerpá dřív, dokup dalších dat vychází obvykle dráž, než kdyby používal tarif s nejbližším vyšším objemem dat.

Podle ceníků českých operátorů se cena dokupovaných dat pohybuje v průměru od 50 Kč do 130 Kč za 1 GB. U zmiňovaných internetových eSIM služeb přitom můžete třeba 5GB balík dat pořídit už za 7 dolarů, tedy asi 163 Kč, na 30 dní. To znamená třikrát výhodněji, než zákazníkovi v průměru nabízí jeho domovský operátor. Dnes už u roamingových eSIM přitom nejsou překážkou ani 5G sítě a navíc se s nimi můžete v rámci stejného datového objemu připojit i kdekoli jinde v EU. Jako nevýhodu můžeme jmenovat chybějící hlasové služby na většině těchto eSIM, ale číslo by stejně nemělo českou provolbu, takže by hovory na něj byly účtované jako mezinárodní.



MobiMatter je agregátor nabídek roamingových virtuálů. Pro Česko (a další země EU) doporučil nabídku poskytovatele Sparks: 5 GB dat za 7 dolarů (163 Kč) na měsíc

Právě roamingový trh obecně nejlépe vykresluje cenovou disproporci na českém trhu. Klíčovým parametrem je přitom cena za 1 GB dat v rámci evropského roamingu, která nesmí překročit v přepočtu 53 Kč za 1 GB. Na ceny dat nabízených na domovském trhu se ale nařízení nevztahuje, proto si čeští operátoři mohou účtovat i několikanásobek, ačkoli náklady na data poskytovaná doma ve vlastní síti jsou pro ně výrazně nižší než u partnerů v roamingu.