Toto je největší iPhone na světě. Displej dostal z televize a jeho srdce tvoří Mac Mini, funguje však jako originál

Youtuber Matthew Beem se svým týmem vyrobil největší iPhone na světě, který si na úplný závěr vyzkoušel i známý Marques Brownlee. Na videu můžete vidět detaily jeho vzniku i to, co tento největší iPhone zažil v New Yorku. Projel se metrem, zaplatil pomocí Apple Pay, dostal se do hotelového pokoje, fotil selfie, děti na něm hrály hry, a v neposlední řadě poustal pozornost. Jiný takto velký iPhone (výška 213 cm a váha téměř 220 kg) na světě prostě neexistuje.

Na začátku videa je možné vidět výrobu iPhonu, vyřezávání dílů, svařování a broušení kovového rámu, i výběr OLED televize. Ta je samozřejmě nedotyková, ovšem lasery po obvodu „displeje“ a podpůrné obvody přidaly potřebnou „dotykovou“ vrstvu. Vše muselo zůstat co nejblíže originálu, a tak byl na míru vyroben i zadní kryt připomínající iPhone 14 Pro. Součástí obřího iPhonu byla i selfie kamerka nad displejem či funkční tlačítka pro zamknutí, regulaci hlasitosti a jezdec pro zapnutí tichého režimu.



iPhone, který vážil přes 200 kg, se přemisťoval výhradně po kolečkách (Zdroj: Matthew Beem)

Protože byl telefon velmi těžký na přenášení, vozil se po New Yorku na malém vozíčku, a současně vzbuzoval velkou pozornost kolemjdoucích. Při placení musel pracovník obchodu vylézt na stůl a s terminálem se dotknout horní části telefonu nad displejem. iPhone se dále dostal i do hotelu nebo do metra. V něm už se sice vezla spousta podivností, ale iPhone, které zabírá prakticky celou šířku vagonu od dveří ke dveřím, zde ještě nikdo neviděl.

Největší iPhone na světě:

Součástí celého kompletu je samozřejmě i systém iOS, byť to není úplně tak jednoduché. V těle tohoto obřího iPhonu totiž žádný skutečný iPhone nenajdete. Jeho srdcem je Mac mini, v němž běží virtuální Android, na něhož byl použit launcher, který co nejvěrohodněji imituje iOS. A iluze je to dokonalá.