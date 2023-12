Toto je opravdový kompakt, navíc odolný. Doogee Smini má dostatek paměti a kuriózní displej na zádech

Smartphony s kompaktními rozměry jsou už nějakou dobu nedostatkovým zbožím. Zařízení s úhlopříčkou displeje pod 6 palců a se šířkou do dlaně méně než 70 mm aby zájemce pohledal jako jehlu v kupce sena. Čas od času se ale nový telefon splňující tyto parametry vynoří, teď například outdoorový Doogee Smini.

Odolné Doogee charakterizuje 4,5" displej, rozměry 133 × 60 × 13,5 mm a hmotnost 155 gramů. Telefon splňuje standardy IP68, IP69K a MIL-STD-810G, čímž garantuje, že se do něj nedostane prach, funguje pod vodou a odolá i jejím silným proudům a neotřesou jím ani pády na všechny hrany, strany a rohy. Telefon je v prodeji za 7000 Kč.

Trochu hrubý displej

Proti jiným odolným telefonům poznáte Doogee Smini i díky jeho nezvyklému prvky výbavy – sekundárnímu displeji na zádech. Tato malá nastavitelná obrazovka ukazuje teplotu a vlhkost vzduchu, datum, čas a stav baterie a umožňuje tak rychle zkontrolovat více údajů, než by běžně svítilo například na zamknuté hlavní obrazovce. Ta je mimochodem typu IPS, takže úsporný Always on režim by nabídnout nedokázala, a musí si vystačit s poměrně hrubým rozlišením 480 × 1170 bodů (jemnost 281 ppi).

O výkon se stará osmijádrový čipset Helio G99 od Mediateku podporovaný 8GB RAM. Interní 256GB úložiště lze navýšit až o 2 TB pomocí microSD karty (ano, už se opravdu taková vyrábí) a pokud uživatel oželí rozšířený úložný prostor, může slot na paměťovou kartu alternativně využít pro druhou SIM.

O pořizování snímků nebo natáčení Full HD videí se postará 50Mpx hlavní fotoaparát doplněný 2Mpx makro kamerou. Přední kamera disponuje rozlišením 8 Mpx. Navzdory drobným rozměrům se v telefonu našlo místo pro baterii s kapacitou 3000 mAh. Z hlediska konektivity Smini podporuje 4G, WiFi-6, GPS a Bluetooth 5.2, stejně jako NFC pro mobilní platby. K odemykání poslouží čtečka otisků prstů integrovaná do bočního tlačítka.