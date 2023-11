Toto je pět důvodů, proč si nekupovat tablet. A přidáme dva důležité, proč ano

Tablety zažily výrazný rozvoj zejména ve svých začátcích. Jednalo se o zařízení, která měla, navzdory tehdejším smartphonům, výrazně větší displeje, a která se současně profilovala jako multimediální zařízení. Třeba pro hraní her nebo sledování videí, ale využít jste je mohli i pro pohodlnější brouzdání na webu. Co si budeme povídat, prohlížení stránek na čtyřpalcovém displeji není nic, co by vám někdo mohl závidět...

Společně s rostoucími úhlopříčkami displejů vzala za své největší výhoda tabletů, a tak není divu, že jejich prodeje postupně klesaly. V současnosti tablety stále existují, ovšem z kdysi širokého portfolia, jsou dnes na trhu nečastěji dva extrémy. Buď si můžete pořídit funkčně našlapané tablety, za které pořádně zaplatíte, nebo si naopak pořídíte velmi levné tablety pro absolutně nenáročné, u nichž musíte učinit hned několik kompromisů. Střední třída tabletů „pro běžné“ uživatele u celé řady značek nenávratně zmizela.

Zatímco pří výběru smartphonu máte víceméně jasno, proč si jej chcete pořídit, u tabletů nemusí být hlavní důvod koupě zcela jasný. Tablety nám v provozu vydrží déle, než smartphony, a tak je obměňujeme v delších časových intervalech. Často ani nezávisí na tom, jakou mají baterii nebo fotoaparáty, ale na tom, jak velký (tj. nikoliv jak kvalitní ani jasný) mají displej. S koupí tabletů se pojí určitá specifika i stereotypy, a tak vám ozřejmíme pět důvodů, proč byste si tablet neměli kupovat, a navrch přidáme dva důvody, které vám možná změní názor.

Najdete pro tablet využití?

Tablety můžeme zařadit někam na pomezí mezi smartphone a notebook, resp. počítač. Pokud žádný desktop nebo laptop po ruce nemáte, existence tabletu se rozhodně dá ospravedlnit. I kdybyste jej měli používat jen v posteli pro sledování videí, čtení knížek nebo pro brouzdání na webu. Jenže, pokud máte smartphone a notebook, může být tablet nadbytečný.



Čím větší displeje, tím menší potřeba tabletu. Ještě, když se z druhé strany tlačí ultrabooky. Najít využití pro tablet může být hodně obtížné

DIspleje telefonů už delší dobu nejsou malé, a tak jsme si zvykli, že i na smartphonu dokážeme udělat spoustu práce. Pokud potřebujete něco sofistikovanějšího, zvládne to notebook. A pokud používáte některý z ultrabooků, který naběhne z hibernace do pár vteřin, rozdíly mezi tabletem a notebookem se takřka stírají.

Schválně si zkuste v šuplíku najít starší tablet, nabít jej a zkusit používat. Dejte tomu měsíc a v závěru vyhodnoťte, jak často jste tablet používali. Jedná se o další zařízení, kterému musíte hlídat baterii a pravidelně jej dobíjet, jenže, pokud jej vezmete do rukou jen dvakrát do týdne, ukazuje to na to, že jeho úlohu hravě zastoupi vaše další elektronika.

Osobně jsem se smysl tabletu snažil najít hned několikrát. Protože používám skládací telefon s velkým displejem a notebook, obsadily tablet mé děti – pouští si na něm pohádky. A mě ve vlastně tablet ve finále ani nechybí, protože jsem nepřišel na to, jakou má zrovna pro mě přidanou hodnotu. A jak to máte vy?