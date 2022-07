Toto je pět věcí, kterými Steve Jobs navždy změnil mobilní svět

Apple iPod a iTunes

Když se Jobsovi podařilo nabourat celý průmysl, psal se rok 2001. A jednalo se o příchod přehrávače iPod. Ten se dostala trh v době rozvíjejícího se boomu přenosných přehrávačů, nicméně Apple rychle ovládl trh. Zařízení totiž bylo na tehdejší dobu kompaktní a přesto nabízelo kapacitu pro uložení až 1 000 skladeb v CD kvalitě.



Apple iPod na svou dobu přinesl nečekaně kompaktní rozměry se kterými sliboval uložení až 1000 hudebních skladeb

Přehrávač se velmi rychle stal hitem, což nakonec vyústilo v představení dalších modelů, které byly menší nebo časem dostaly dotykový displej. K iPodu však Steve Jobs přidal i program iTunes pro nákup hudby v digitální podobě, který víceméně rozjel trend opouštění od prodeje fyzických nosičů. Kromě toho se iTunes používalo i k přenosu dat do iPodu.

Shodou okolností zrovna letos po více než dvaceti letech firma tuto řadu produktů ukončila a přestala vyrábět nové kusy. Poslední vyrobené kusy iPodu Touch 7. generace se tak doprodají, a jeho kapitola definitivně skončí.

Apple iPhone

Dalším produktem, kterým Steve Jobs opět změnil mobilní svět, bylo představení prvního iPhonu v roce 2007. Ten do trhu telefonů s tlačítky a krkolomnými operačními systémy přišel s dotykovým displejem, který se ovládal pouze vašimi prsty. Vytřel tak zrak i konkurenci, která k dotykovým panelům potřebovala stylus.



První iPhone byl malý a, pohledem dnešní doby, se směšnou výbavou. Přesto způsobil mobilní revoluci, která nemá obdoby

Telefon byl revoluční zejména svou jednoduchostí a celkově svou filozofií, kdy se obešel prakticky bez tlačítek. Apple musel vymyslet intuitivní ovládání, grafické rozhraní i některá gesta, která známe dodnes. Například i automatické zhasnutí displeje při hovoru, tehdy nebylo nic běžného.

To vše, navzdory jeho některým technickým omezením jako byla absence GPS, MMS či 3G konektivity, nakonec stejně stačilo k tomu, aby se z telefonu stal hit. Dokonce takový, že v podstatě započal celou vlnu smartphonů v podobě, jak je známe dnes. Novodobé smartphony jsou samozřejmě nesrovnatelně lepší, než první iPhone, ovšem některé jeho původní myšlenky ve smartphonech žijí dodnes.

Apple App Store

Apple iPhone měl však první rok na trhu velké omezení - nedostatek obsahu. A právě to změnila v roce 2008 další velká novinka, kterou Steve Jobs představil - App Store. Stejně jako roky předtím Apple rozjel s iTunes trh s digitálním prodejem hudby, App Store byl obchod, kde mohli zákazníci stahovat aplikace do svého telefonu.



V den spuštění nabízel App Store pouhých 500 aplikací. Dnes jich má 2,5 milionu a iPhone byste si bez něj nedovedli představit

O tom, že šlo o trefu do černého, svědčil i zájem, jak vývojářů, tak zákazníků. Ostatně, nabídka titulů se z původních 500 v den uvedení na trh rozrostla do dnešní doby až na ohromných 2,5 milionu aplikací. Každý den přitom dojde k ohromným počtům stažení a nákupů aplikací, a Applu se v podstatě podařilo tímto krokem vybudovat úplně nový digitální trh.

V dalších letech Apple rozšířil App Store o svou verzi pro Mac a později také pro hodinky. Dnes však App Store zdaleka není jediný. Například jeho největší konkurent Google přišel se svou variantou ve stejný rok jako Apple, jen o několik měsíců později. Dá se tedy říci, že App Store vyšlapal cestičku i dalším, nejen mobilním, aplikačním obchodům.

Apple iPad

Další velká věc, se kterou se Steve Jobs zapsal do historie, přišla v roce 2010, kdy byl představen první iPad. Tablety už v té době existovaly a už představení prvního iPhonu přivedlo některé výrobce k nápadu na zvětšení telefonů do velikosti tabletu. iPad na to šel ale opět trochu jinak, Apple nechtěl, aby šlo jen o přerostlý iPhone, ale aby měl i kompletně přepracované prostředí přizpůsobené velké ploše.



V roce 2010 Steve Jobs ukázal iPad, který opět ovlivnil celý segment tabletů (obr.: Wikipedie)

Přišel s velkým 9,7“ displejem, tedy úhlopříčkou, kterou Apple držel dlouhé roky. Důležitá pro Apple byla také dlouhá výdrž a jednoduchý systém, což byly jedny z důvodů, proč se z iPadu stal opět hit a znovu definoval směr další kategorie produktů. Ani první tablet od Applu však nebyl bezchybný. Postrádal dokonce i zadní kamerku.

Vše ale Apple rychle dohnal s následujícími generacemi. Navzdory jiné úhlopříčce iPad sdílel systém iOS spolu s iPhony. Velká filozofická změna pak přišla v roce 2019, kdy Apple systémy oddělil a vznikl iPadOS. To vše je pravděpodobně součástí dlouhodobé strategie, v rámci které se Apple z iPadu snaží udělat plnohodnotnou náhradu počítače. Android výrobci se snaží o to stejné, ale nejsou tak jednotní a úderní jako Apple.

Nová filozofie telefonů

Přínos a vliv Steva Jobse na svět mobilních telefonů nejde shrnout jen iPhonem, to by bylo velmi zjednodušené. Jobsovi, který byl téměř posedlý detaily, se podařilo s iPhonem daleko víc. Telefon se totiž po pár letech, zejména s příchodem iPhonu 4, etabloval jako prémiové zařízení a celkově s ním americký gigant zvýšil tlak na ostatní výrobce, což je ukázkou dnešního precizního zpracování telefonů.



První iPhone definoval novou filozofii ovládání, kterou smartphony drží dodnes.

Tím, že z telefonu odstranil tehdy nepostradatelnou fyzickou klávesnici, navíc Apple, jednak změnil styl používání telefonů, ale i jejich využití. Bez limitu v podobě fyzických tlačítek bylo totiž možné lépe přizpůsobit rozhraní telefonu pro každou z funkcí či pro konkrétní aplikace, což vedlo k tomu, že dnes jsou z telefonu univerzální, víceúčelová zařízení, u nichž je volání a psaní jen jednou z elementárních funkcí. To vše i díky obchodu s aplikacemi.

Zasloužená medaile

Samozřejmě seznam věcí, kterými Steve Jobs změnil či ovlivnil svět je spousta i mimo mobilní svět, ať už jde o počítače Macintosh v 80. letech minulého století, či studio Pixar, které způsobilo přelom v animovaných filmech. Až nyní, více než 10 let po jeho smrti, se však Steve Jobs dočká obrovského ocenění. Americký prezident Biden totiž uvedl, že bude Jobs posmrtně oceněn nejvyšším vyznamenáním, jaké může občan USA získat - prezidentskou medailí svobody.



Joe Biden nyní Stevu Jobsovi posmrtně udělali prezidentskou medaili svobody. (obr.: Wikipedie)

Jak uvedl Bílý dům v oficiálním prohlášení, obdrží ji in memoriam 7. července 2022 jako ocenění za jeho vize, představivost a kreativitu, které vedly k vynálezům, které změnily a stále mění způsob, jakým svět komunikuje, a také transformují počítačový, hudební, filmový a obecně trh bezdrátových technologií.

