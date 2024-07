Toto je první fyzická peněženka k iPhonu se zabudovaným lokátorem. Snadno ji přidáte do sítě Apple Find My

Lokátory jsou důležité k tomu, aby vám pomohly vyhledat zařízení, která jste někam založili nebo vám je někdo odcizil. A toto vyhledávání funguje i offline. Stěžejním problémem lokátorů je však to, že jsou hodně na očích. Pokud se jej zhostí zloděj, první na ráně je samozřejmě odstranění lokátoru. Jenže, když není vidět, je šance na nalezení věci daleko vyšší. A právě na to mysleli tvůrci na venek běžně vypadající peněženky, která je kompatibilní se sítí Apple Find My.



Peněženka s podporou Apple Find My má zabudovanou baterii, kterou nabíjíte přes dvojici pinů na vnitřní straně. Na jedno nabití vydrží až pět měsíců

Peněženka s názvem ESR Geo Wallet obsahuje zabudovaný lokátor pro síť Find My, dohledáte jej prostřednictvím aplikace v iPhonu, iPadu nebo Macu. Peněženka se navenek tváří jako klasická peněženka, do které vložíte mince, bankovky nebo platební karty a další kartičky, překvapivě však obsahuje i reproduktor. Zvukem vás dokáže upozornit, že se k ní blížíte, když se ji pokusíte dohledat v místě, kde se vám ukazuje na mapě.

Peněženka s baterií a lokátorem

Peněženka má rozměry 115 × 90 × 15 mm, a oproti stávajícím lokátorům, které hojně vsází na jednorázovou baterii CR2032, obsahuje dobíjecí lithiovou baterii, kterou z nuly na sto dostanete za dvě hodiny. Peněženka vám pak „v nabitém stavu“ vydrží až pět měsíců. Výrobce vyzdvihuje i její ekologický podtext, protože nemusíte kupovat stále další jednorázové baterie, a peněženka je navíc vyrobena z materiálů šetrných k životnímu prostředí. Peněženka navíc obsahuje i ochranná RFID vlákna, která zablokují neautorizované skenování vašich karet.

Peněženka je dostupná na Kickstarteru, kde je k dispozici v sedmi barevných variantách. K prvním zájemcům se dostane začátkem záři, a aktuálně vychází na 44 dolarů (cca 1 250 Kč včetně DPH). Na projekt se v době psaní článku vybralo 42 tisíc dolarů, což je více než trojnásobek toho, co si její výrobce vytyčil jako nutné minimum. Více informací o peněžence se dočtete na stránkách kampaně.

Představení peněženky ESR Geo Wallet: