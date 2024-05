Toto je unikátní demo Apple Watch z roku 2014. Hodinkový displej sloužil k ovládání, iPad vysvětloval detaily

Apple se v minulosti v technologickém světě věnoval i sebemenším detailům, a tak v roce 2014 vzniklo unikátní demo, v rámci něhož Apple vysvětloval možnosti a funkce první generace hodinek Apple Watch. Přesně před 10 lety vznikla tato interaktivní krabička jejíž součástí byl iPad Mini 2 s iOS 8.2 a hodinky Apple Watch se systémem WatchOS 1.0, a s částečně uříznutými řemínky. Vše bylo zataveno do bílé krabičky.



Toto je unikátní zařízení, které před 10 lety spojilo Apple Watch a iPad Mini 2 v jedno. Apple jej na prodejnách používal pro ukázku a vysvětlení funkcí svých chytrých hodinek

Z původního iPadu navíc Apple odebral řadu komponent. Chyběl foťák, mikrofon i reproduktory. A vlastně i samostatný kryt iPadu, jehož komponenta se schovaly do bílého kvádru se zaoblenými rohy. Hodinky Apple Watch byly samozřejmě taktéž výrazně modifikované. K iPadu se připojovaly přes kabelový diagnostický port, a to proto, že ve své době měly hodinky při bezdrátovém párování s iPady velké problémy, a často se odpojovaly. Apple tak musel zajistit, aby byl kiosek vždy funkční, a proto došlo ke všem těmto úpravám.

Toto demo od Applu bylo využíváno v obchodech, kde si mohli zájemci o Apple Watch vyzkoušet, co hodinky vlastně umí. Hodinky jste ovládali na jejich displeji, současně však posílaly aktuální zobrazenou obrazovku do iPadu, který na to navazoval bližším vysvětlením dané obrazovky. A to prostřednictvím aplikace, která si stahovala informace z webového serveru. Ten samozřejmě neexistuje, demo však přesto funguje, protože od roku 2014 u něj nedošlo k žádné chybě ani k resetu. Z historického hlediska se tak jedná o skutečně unikátní počin, o nějž se podělil i jeden ze sběratelů na videu:

Kiosek Applu k první generaci hodinek Apple Watch:

Zdroj: Macrumors