Toto jsou čtyři „nové“ funkce a vlastnosti iPhonů 15, které už dávno známe z Androidu

Apple v rámci prezentace iPhonů 15 zmínil čtyři „nové a unikátní“ funkce, kterou jsou sice nové u iPhonů, ostatní smartphony na trhu je už ale dávno znají. Apple tak i tentokrát vytvořil unikátní novinky z něčeho, což už dávno známe. První novinkou je USB-C konektor, na nějž uživatelé iPhonů čekali ze všech mobilních zařízení nejdéle. A nebýt nových pravidel EU, tak čekají stále...

Pravidla pro zavedení USB-C začínají v EU platit 28. prosince roku 2024, ovšem zavedení tohoto konektoru s určitým předstihem před nařízením může některým uživatelům ukazovat, že na to Apple přišel sám od sebe. Jenže, použitý USB-C konektor má v závislosti na modelu iPhohu, i svá omezení. Apple s ním na trh přišel jako jeden z posledních. Víte, kdo má USB-C ve smartphonu na svědomí jako první? Nebyl to Samsung, HTC, LG ani Xiaomi. První telefon s USB-C se jmenoval Le 1s, a na trh se dostal v roce 2016. O pár let později jeho výrobce, firma LeEco, přestala existovat.



Tělo z titanu, periskopický teleobjekti s 5× zoomem, USB-C a prostorový záznam fotek a videí. Čtyři novinky iPhonů 15, které na Androidech už dávno známe

Apple iPhone 15 Pro Max zase dostal nový periskopický teleobjektiv s 5× optickým přiblížení. Pro Apple je to jistě unikátní počin, jenže prvenství mu už před čtyřmi lety uzmulo Huawei. Teleskopický zoomový objektiv s pětinásobným přiblížením jsme měli možnost poprvé vidět u Huawei P30 Pro z roku 2019. Pětinásobný zoom však u telefonů není nijak extra speciální, např. Galaxy S23 Ultra má periskop s 10× zoomem.

Nahrávání prostorových videí a tělo z titanu

Pochvalu sklidil iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max i za unikátní nahrávání prostorových videí a pořizování fotek pro brýle Apple Vision Pro. Jenže to už uměl HTC Evo 3D v roce 2017, a funkce to byla natolik užitečná, že se do dnešních dní žádný smartphone pro tvorbu 3D obsahu nezachoval. A zatímco HTC Evo 3D mělo i 3D displej, kde jste si obsah prohlédli, nové iPhony se spoléhají na brýle za 3 000 dolarů, které se dostanou na trh teprve začátkem příštího roku. A to jen v USA.

Velká část tiskové konference byla věnována nové titanové konstrukci, která využivá tzv. „titanium grade 5“. Apple vyzdvihl pevnost těla telefonu, které je současně dostatečné lehké. Identický materiál byl navíc použitý už na vesmírném vozidle Mars Rover....ale také v telefonu Essential Phone PH-1. Ten přišel na trh v roce 2017 s titanovým rámem, což od té doby nikdo z Android výrobců nezopakoval. To však nemění nic na tom, že Apple má v této oblasti šest let zpoždění, a že se v mobilním světě, do něhož musíme počítat i Androidy, nejedná o žádnou revoluční novinku.

Představení iPhonu 15 Pro: