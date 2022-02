Toto jsou nejočekávanější smartphony letošního roku. Na které z nich se vyplatí pár týdnů či měsíců počkat?

První letošní měsíc je za námi, mobilním pohledem se nesl spíše v rovině přešlapování na místě. Na veletrhu CES bylo mobilních novinek vcelku málo, už od února však do toho mobilní výrobci zase začnou šlapat na plné obrátky. Chystá se mobilní svátek, veletrh MWC v Barceloně, a své tiskové konference chystá spousta mobilních výrobců.

Některé telefony z níže uvedeného výčtu už třeba na světě existují, ovšem letos by se měly konečně dostat i do Evropy. A tím máme na mysli zejména topmodely čínských značek, které svou štaci tradičně začínají na domovském čínském trhu. Jaké jsou tedy nejočekávanější topmodely letošního roku, a co už o těchto zařízeních víme?

Samsung Galaxy S22

Premiéra řady Galaxy S22 od Samsungu je doslova za rohem, už 9. února jihokorejský výrobce představení tři nové topmodely. Dva z nich budou mít vzhledově velmi blízko k loňské řadě Galaxy S21, třetím do party bude spirituálním nástupcem Galaxy Note20 Ultra. Samsung letos zahajuje slučování řad Galaxy S a Galaxy Note v jeden celek, a Galaxy S22 Ultra toho bude prvním důkazem.



Toto je uniklá tisková fotografie Samsungu Galaxy S22 Ultra

V Evropě telefony poběží na 4nm čipsetu Exynos 2200, důraz bude kladen i na špičkové AMOLED displeje s vysokou svítivosti a s obnovovací frekvencí 120 Hz. Smartphony nabídnou 8 až 12GB operační paměť, resp. 128 až 512GB úložiště. Fotograficky nejnadanější bude Ultra se 108Mpx foťákem a dvěma teleobjektivy. Zbylé dva modely dostanou hlavní 50Mpx foťák, 12Mpx širokáč a 10Mpx zoomovací objektiv.

Premiéra řady Galaxy S22 se odehraje již 9. února s tím, že by se S22 Ultra měla dostat do prodeje ještě koncem února, zbylá dvojice má do pultového prodeje dorazit v březnu.