Toto jsou nejotravnější zkratky a smajlíky v mobilní textové komunikaci. Emoji můžete snadno nahradit jinými

Textová komunikace ve smartphonech, to je dnes a denně i spousta zkratek i smajlíků. Některé z nich používáme tak často, že už se „zajedly“ a začínají být spíše otravné. I na tento popud vznikl žebříček zkratek a smajlíků, které nám připadají jako nejotravnější. Do svého novoročního předsevzetí tak můžete zakomponovat slib, že je přestane používat, nebo alespoň méně často, než doposud.



Emoji jsou skvělým doplňkem textové komunikace, nic by se ale nemělo přehánět. V TOP10 nadužívaných zkratek a smajlíků mají emoji hned pět zástupců

Na prvním místě se umístil naštvaný smajlík (😡), který je často první reakcí na cokoliv, co v online světě napíšete. Následuje nadužívaná zkratka RIP (Rest in Peace alias „odpočívej v pokoji“) a zkratka WTF, kterou raději ani nebudeme překládat. A když už jsme u zkratek, šesté místo v pomyslném žebříčku obsadila zkratka FOMO (Fear of Missing Out alias „Strach z toho, že mi něco unikne“), na sedmé pozici se umístila zkratka SMH (Shaking my head aneb „Kroutím nad tím hlavou“). Osmá pozice připadla zkratce IKR (I know, right! anebo „Já vím!“).

Emoji časem ztrácí svou identitu

Ale zpět ke smajlíkům. Čtvrtá pozice žebříčku patří emoji s lebkou (💀), která se v textu používá v humorném smyslu „z toho snad umřu“, popř. může označovat pocit únavy. Jenže na sociálních sítích už dnes může vyjadřovat prakticky vše, protože tento smajlík už ztratil svou původní identitu. Páté místo zastupuje prosebné emoji (🥺), které skrývá řadu emocí. Na sociálních sítích a v konverzacích se však nadužívá pro upoutání pozornosti.

Deváté místo obsadil zamyšlený smalík (🤔), který už nevyjadřuje důraz na hluboké zamyšlení, a díky jeho nadužívání se jeho význam rozmělnil. Desátou pozici, pro nás překvapivě, obsadila emotikona hada (🐍). Ta se běžně používá ke komentování něčeho nedůvěryhodného nebo záludného, ovšem je natolik běžná, že ztratila svůj původní význam i myšlenku.

TOP10 nadužívaných smajlíků a zkratek: naštvaný smajlík (😡)

RIP

WTF

emoji s lebkou (💀)

prosebné emoji (🥺)

FOMO

SHM

IKR

zamyšlený smajlík (🤔)

emotikona hada (🐍)

Pokud i vy některé z emoji nebo zkratek používáte příliš často, zkuste jeho používání omezit. Minimálně u smajlíků rozhodně máte z čeho vybírat.

Via Digitaltrends