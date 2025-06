Toto jsou nejprodávanější telefony mobilní historie. Svůj rekord zapsala každá větší značka

Každý výrobce mobilních telefonů uvádí na trh nové modely s cílem prodat jich co nejvíce. Kdyby tomu tak nebylo, pracoval by proti vlastním zájmům. Uživatelé při výběru telefonu zvažují značku, výbavu i koncovou cenu. Když se sejdou všechny tři parametry, je zaděláno na bestseller.

Kdybychom se podívali na prvních deset nejprodávanějších telefonů v mobilní historii, byla by to velká nuda. Především proto, že bychom v TOP 10 našli již hodně „fousaté“ čtyři Nokie a šest starších iPhonů. Pokud bychom rozšířili zájem na prvních dvacet telefonů, přibyl by do žebříčku jeden Samsung a jedna Motorola. Jinak je to stále stejná písnička iPhonů a jednoduchých tlačítkových Nokií, které mají svou mobilní historii dávno za sebou.

Místo toho se zaměříme přímo na jednotlivé mobilní značky, které dnes můžete najít v prodeji, a na jejich nejprodávanější model všech dob. Vycházíme z informací, které zveřejnily samotné mobilní značky.

Nokia

Model: Nokia 1100

Nokia 1100 Rok vydání: 2003

2003 Uváděné celosvětové prodeje: 250 milionů kusů

Před nástupem smartphonů jsme vlastně vůbec nebyli nároční. Stačila nám slušně vypadající plastová Nokia s relativně kvalitní klávesnicí, velkým displejem, hadem a nízkou cenou. A to model Nokia 1100 splňoval dokonale. Dodnes se jedná o nejprodávanější telefon všech dob, který v prodejích zastínil i iPhony a další smartphony.



Nokia 1100

Ve své době se jednalo o nejlevnější Nokii v portfoliu výrobce, která běžela na ořezaném systému Series 30 s jedním ovládacím tlačítkem, šipkami, korekční a zapínací klávesou. Na ně hned navazovala klávesnice v jednom bloku. Uživatelé telefonu oceňovali spolehlivost, jednoduchost a základní funkce, což mělo úspěch zejména v rozvojových zemích.

Nokia 1100 byla určena pro ty, kteří skutečně chtěli jen volat, psát SMS a nastavovat budíky a upozornění. Vyzvánění ještě nebylo polyfonní, displej byl černobílý, ale v nabídce byla například svítilna nebo legendární had na ukrácení volné chvíle. V Evropě se telefon vyráběl ve Finsku, Německu nebo v Maďarsku. V roce 2005 na tento telefon navázal nástupce Nokia 1110, kterého se prodalo jen o pár milionů méně (konkrétně 247,5 milionů kusů). Telefon dostal čtyřsměrovou kurzorovou klávesu, dvě kontextová tlačítka a sluchátka pro obsluhu hovorů.