Toto jsou nejprodávanější telefony za celý rok 2021. Překvapivě nevyhrál iPhone

Na trhu je spousta značek, které se chlubí prodeji svých telefonů, vidět jste mohli i námi sledované žebříčky největších výrobců telefonů, podle počtu prodaných kusů. Trochu speciální statistikou je však žebříček nejprodávanějších telefonů, kdy se každý model počítá zvlášť. V této disciplíně byl dlouho nejúspěšnější Apple, které díky menšímu množství modelů byl vždy schopen u každého z nich nabídnou působivá čísla prodejů, navzdory vysoké ceně.

Jak to ale nyní vypadá, Apple byl z trůnu tentokrát překvapivě sesazen Samsungem, alespoň podle dat agentury Omdia . Kdo by čekal některý z jeho vlajkových modelů byl by překvapen. Tím nejprodávanějším telefonem za rok 2021 se totiž stal telefon Samsung Galaxy A21, kterého se loni prodalo působivých 51,8 milionů kusů. Je to přitom poprvé, kdy se Samsungu povedlo u některého modelu překonat v jednom roce metu 50 milionů prodaných kusů.

Apple tak byl tentokrát odsunutý až na následující pozice. Tím nejprodávanějším modelem u Applu byl iPhone 12, kterého se prodalo rovněž působivých 41,7 milionů kusů, a to jde o 5× dražší zařízení než vedoucí Samsung. Na třetím místě se překvapivě umístil iPhone 13, který byl uveden až v posledním kvartále roku 2021. Přesto se jej stihlo prodat téměř 35 milionů kusů.

Telefon Počet prodaných kusů (v milionech kusů) Průměrná prodejní cena (USD) Samsung Galaxy A12 51,8 160 Apple iPhone 12 41,7 851 Apple iPhone 13 34,9 962 Apple iPhone 11 33,6 604 Xiaomi Redmi 9A 26,8 78 Apple iPhone 12 Pro Max 26,1 1231 Apple iPhone 13 Pro Max 24,1 1324 Apple iPhone 12 Pro 21,2 1131 Apple iPhone 13 Pro 19,4 1224 Samsung Galaxy A02 18,3 138

Celkově, ale Apple žebříček nejprodávanějších telefonů ovládl. Ve výběru deseti nejprodávanějších se umístilo rovnou sedm různých iPhonů. Kromě již zmíněného vedoucího Samsungu se ještě do žebříčku dostalo Xiaomi Redmi 9A, které s prodeji téměř 27 milionů kusů obsadilo pátou příčku. Do nejlepší desítky se však ještě jednou podařilo dostat Samsungu, a to s nejnižším modelem Galaxy A02, kterého se prodalo přes 18 milionů kusů, což stačilo na desátou příčku.

Nejprodávanější telefon roku 2021 - Samsung Galaxy A12: