Toto jsou nejužitečnější aplikace pro hodinky Apple Watch. Ušetří čas a pohlídají zdraví

Aplikace má v databázi většinou českých obchodních řetězců, kin a mnoho dalšího. Vaši fyzickou kartu pak jen stačí pomocí fotoaparátu chytrého telefonu naskenovat a ta se uloží k vašemu účtu a nahraje do hodinek. Na displeji se pak po otevření zobrazí čárový kód včetně čísla, který obsluha může naskenovat. Drobnou výhodu zde mají majitelé větších modelů Apple Watch na jejichž obrazovce může být kód lépe čitelný.

Síla aplikace tkví jinde, a to v navigaci. Aplikace totiž slouží jako doplněk k navigaci spuštěné na telefonu. Na smartphonu si vyberte místo, kam se chcete vydat, a to pěšky, autem či libovolným způsobem přepravy, a telefon poté můžete v klidu uklidit. Veškeré navigační informace s výpisem budoucích odboček uvidíte přehledně na hodinkách.

Spark

Cena: zdarma

Šikovným pomocníkem na hodinkách je e-mailový klient Spark. Ten proti tomu tradičnímu od Applu nabízí přehlednější prostředí a je lépe organizovaný, takže na úvodní obrazovce hned vidíte seznam ikonek, přes které se dostanete do nepřečtených e-mailů, hromadných zpráv, případně zde vidíte i kontakty, které vám psali.



E-mailový klient Spark má na hodinkách velmi přehledné prostředí a jednoduché ovládání.

Najdete zde také seznam připnutých e-mailů, kde máte rychle k dispozici cokoliv, co jste si v e-mailech zrovna uložili. Na přijaté e-maily lze samozřejmě, stejně jako u varianty od Applu, přímo reagovat, a to přednastavenými frázemi, diktováním, a nebo vás hodinky přesměrují na klávesnici telefonu. V případě přepnutí do angličtiny je možné odpovídat pomocí funkce Scribble kreslením písmen po displeji.