Toto jsou „nové“ funkce ze systému iOS 18, které jsou na Androidu dostupné už roky

Operační systém iOS 18 přinesl celou řadu novinek, ze které mohou být (právem) nadšení všichni uživatelé dosavadních iPhonů. Pro Apple jsou to zásadní novinky, jenže uživatelé Androidů jen zírají, a sami sebe se ptají, jakto, že tuto funkci iPhony nepodporovaly už dávno...

Uspořádání ikon na domovské obrazovce

iOS: od verze iOS 18

od verze iOS 18 Android: od verze 1.5

...a rovnou začínáme funkcí, na kterou museli uživatelé iOS čekat předlouhých 17 let! Je až těžko uvěřit, že tato elementární funkce nebyla v iOS již od první generace systému, protože v Androidu byla již od prvopočátku – přesouvání ikon na ploše. Jenže, zatímco uživatelé Androidů si mohou aplikace organizovat v hlavní nabídce, iPhony nic srovnatelného nemají. Domovská obrazovka je pro ně hlavním způsobem k otevírání nových aplikací.



V iOS 18 je možné ikony konečně na ploše přeskupit tak, jak potřebujete. Třeba do jednoho sloupce. A to je něco, co zvládala už první verze Androidu...

Možnost upravit si pozici ikon podle sebe, je zcela základní funkce, kterou v minulosti podporovala i řada uzavřených operačních systémů. U iPhonů můžete nově ikony „rozházet“ po plochách či upravit několik zástupců na aplikace ve spodní liště. Ruku na srdce, tato novinka je spíše ostudou Applu, že mu to tak dlouho trvalo. Uživatelé Androidů přeuspořádání ikon ani neberou jako „funkci“, spíše jako něco, co je automaticky součástí systému. U iPhonů to však bude platit až se zahájením aktualizací na iOS 18.